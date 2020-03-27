與中別苗頭 美軍機艦連2日現蹤台外海

美國海軍太平洋艦隊透過官方臉書指出，隸屬第七艦隊的伯克級神盾艦「麥坎貝爾號」二十五日通過台灣海峽。（取自太平洋艦隊臉書專頁）

2020-03-27 05:30:00

麥坎貝爾號驅逐艦 週三通過台海

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕中國解放軍自武漢肺炎疫情蔓延以來，五度派軍機擾我外圍空域，其逾越台海中線、夜航訓練等行徑，對我國防衛形成威脅。美軍近日亦有所回應，不僅在前天、昨天各派一架EP-3E電偵機接近我國南部外圍空域，一艘伯克級神盾驅逐艦「麥坎貝爾號」也在前天航行台灣海峽，與中國互別苗頭意味濃厚。

中嗆：不允許打台灣牌

中國國防部昨表示，解放軍進行戰備巡航等軍事行動，旨在維護國家主權和領土完整，中國絕不允許外國勢力打「台灣牌」。美方有關做法嚴重干涉中國內政，嚴重破壞台海和平穩定，嚴重毒化中美兩國兩軍關係，向台獨勢力釋放錯誤信號，是極其危險的，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

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美軍近期在南海、俗稱「菲律賓海」的西太平洋海域動作頻頻，美軍第七艦隊軍艦上週在南海進行方陣快砲射擊演練後，隨即在菲律賓海進行艦砲、飛彈實彈射擊訓練。

美國海軍太平洋艦隊昨主動在官方臉書發布訊息、照片表示，隸屬第七艦隊的麥坎貝爾號神盾驅逐艦，本週三通過台灣海峽，艦載MH-60海鷹直升機更進行起飛演練。

國防部昨也表示，美國軍艦自我國西南海域由南向北航經台灣海峽，執行一般航行任務。國軍運用聯合情監偵作為，全程掌握我周邊海空域的艦機相關動態，期間並無異狀，請國人放心。

這是今年第三起美國軍艦航行台灣海峽的案例。美軍自二○一八年七月起，以一到二個月一次的頻率，派軍艦在台海航行，並強調這是「自由航行」舉措的一環。

除了美國軍艦動態，根據記錄各國軍事飛行器航跡的推特「飛機守望」（Aircraft Spots）昨公佈的資訊，美軍一架EP-3E電偵機昨由東向西穿越巴士海峽，接近台灣南方外圍空域。在此之前，美軍一架同型機前天上午在台灣西南方外圍空域航行，更在高雄西南方空域罕見地兜圈繞飛。

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