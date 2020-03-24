週週送10萬口罩 「台美雙方互相」 藍委怒：只跟美日澳互相 跟中國不互相

立委陳超明展示社區製作防疫口罩（記者黃佩君攝）

2020-03-24 05:30:00

〔記者黃佩君／台北報導〕台美十八日首度發出「台美防疫夥伴關係聯合聲明」，台灣在口罩產能充足後每週提供十萬片口罩給美方，美方也為台灣提供三十萬件防護衣原料，卻遭中共官媒新華社痛批「仇中媚美」。國民黨立委陳超明昨也質疑此舉，強調政府「跟中國就不互相，只跟美國、日本、澳洲互相」，還表示「這裡面奧妙的玄機很多，我有時候想不透」。

外交部與美國在台協會（ＡＩＴ）十八日同步公開「台美防疫夥伴關係聯合聲明」，台美雙方在此夥伴關係之下，將分享最佳做法，合作進行相關抗疫措施。外交部長吳釗燮當時說明，美國已特地為台灣保留三十萬件防護衣原料，充實台灣防護物資，而台灣口罩產能充實後，也將每週提供十萬片口罩給美國，強化台美合作。

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中國官媒新華社隔天隨即發文抨擊，指稱這是民進黨當局「仇中媚美」、「比病毒更毒」、「姿態可鄙，令人作嘔」。

陳超明昨在立法院經濟委員會質詢時表示，中國對台灣有經濟貢獻，並質問經濟部長沈榮津「台灣沒辦法做防護衣？」他還強調，因為口罩議題被修理得很慘，「所以新聞記者你好好看著我，到底玄機在哪個地方？」

沈榮津答詢表示，防疫夥伴關係「就是台美雙方互相」；陳超明隨即批評「跟中國就不互相，只跟美國、日本、澳洲互相」，他也強調政治和經濟現在世界上分不開，「這裡面奧妙的玄機很多，我有時候想不透。」

沈榮津：雙方過去缺乏互信基礎

而繼國民黨立委吳斯懷表示希望政府能把「滯留武漢台人」取消註記管制，讓台商自行循管道回台，陳超明也關切這個議題，表示政府做法值得檢討，強調不要對台商「用之如寶，棄之如草」；經濟部鼓勵台商在台投資，為何「兩種標準，雙重待遇？」

沈榮津則表示，過去兩邊在處理事情缺乏互信基礎，希望在有互信基礎情況下溝通。

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