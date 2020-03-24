為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　政治

週週送10萬口罩 「台美雙方互相」 藍委怒：只跟美日澳互相 跟中國不互相

立委陳超明展示社區製作防疫口罩（記者黃佩君攝）

立委陳超明展示社區製作防疫口罩（記者黃佩君攝）

2020-03-24 05:30:00

〔記者黃佩君／台北報導〕台美十八日首度發出「台美防疫夥伴關係聯合聲明」，台灣在口罩產能充足後每週提供十萬片口罩給美方，美方也為台灣提供三十萬件防護衣原料，卻遭中共官媒新華社痛批「仇中媚美」。國民黨立委陳超明昨也質疑此舉，強調政府「跟中國就不互相，只跟美國、日本、澳洲互相」，還表示「這裡面奧妙的玄機很多，我有時候想不透」。

外交部與美國在台協會（ＡＩＴ）十八日同步公開「台美防疫夥伴關係聯合聲明」，台美雙方在此夥伴關係之下，將分享最佳做法，合作進行相關抗疫措施。外交部長吳釗燮當時說明，美國已特地為台灣保留三十萬件防護衣原料，充實台灣防護物資，而台灣口罩產能充實後，也將每週提供十萬片口罩給美國，強化台美合作。

中國官媒新華社隔天隨即發文抨擊，指稱這是民進黨當局「仇中媚美」、「比病毒更毒」、「姿態可鄙，令人作嘔」。

陳超明昨在立法院經濟委員會質詢時表示，中國對台灣有經濟貢獻，並質問經濟部長沈榮津「台灣沒辦法做防護衣？」他還強調，因為口罩議題被修理得很慘，「所以新聞記者你好好看著我，到底玄機在哪個地方？」

沈榮津答詢表示，防疫夥伴關係「就是台美雙方互相」；陳超明隨即批評「跟中國就不互相，只跟美國、日本、澳洲互相」，他也強調政治和經濟現在世界上分不開，「這裡面奧妙的玄機很多，我有時候想不透。」

沈榮津：雙方過去缺乏互信基礎

而繼國民黨立委吳斯懷表示希望政府能把「滯留武漢台人」取消註記管制，讓台商自行循管道回台，陳超明也關切這個議題，表示政府做法值得檢討，強調不要對台商「用之如寶，棄之如草」；經濟部鼓勵台商在台投資，為何「兩種標準，雙重待遇？」

沈榮津則表示，過去兩邊在處理事情缺乏互信基礎，希望在有互信基礎情況下溝通。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
美軍南海實射飛彈 學者：美要中共勿誤判情勢
2020-03-24 05:30

美軍南海實射飛彈 學者：美要中共勿誤判情勢
故事機玩具 竟成統戰工具
2020-03-24 05:30

故事機玩具 竟成統戰工具
下背痛變棘手 腰薦髂恐皆失守

下背痛變棘手 腰薦髂恐皆失守
吳釗燮：中國接觸我友邦 允提供口罩
2020-03-24 05:30

吳釗燮：中國接觸我友邦 允提供口罩
政治今日熱門
2020-03-23 11:39

確診員工請假未註明「出國」 環保署長：相關責任會再處理

2020-03-23 11:55

又挖牆腳？吳釗燮透露：中國接觸我友邦要提供防疫物資

2020-03-23 12:26

李來希貼文「買口罩被輾斃」假訊息 法務部長：檢調已蒐證

2020-03-24 00:53

武漢肺炎》台美合作！媒體爆疫苗問世時間點

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播