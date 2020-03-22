貼文「中市900人染疫」 造謠男法辦

卅七歲鄭姓男子涉嫌在網路上張貼「我表姊剛說…台中市九百人染武漢肺炎……」的假訊息，被警查獲後竟瞎掰「是自社團中看到才轉貼」。（記者劉慶侯翻攝）

2020-03-22 05:30:00

〔記者劉慶侯／台北報導〕疫情謠言不斷，警方持續查緝。卅七歲鄭姓男子涉嫌在網路上張貼「我表姊剛說…台中市九百人染武漢肺炎……」的假訊息，被警查獲後竟瞎掰「是自社團中看到才轉貼」；卅六歲王姓男子僅憑著網路上片面訊息，就發文稱有確診的逾期移工四處流竄，造成民眾恐慌。北市警方訊後均依傳染病防治法，將鄭、王兩人移送法辦。

北市警局日前接獲檢舉，有網友逕自在臉書社群網站張貼：「現在臺中那裡已經有近九百人得了此次肺炎，蔡英文政府現在警告不讓她們告訴臺灣民眾……」的言論。

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警方將散布謠言的北市鄭姓男子約談到案，鄭辯稱，瀏覽網路留言發現一個交友團體有這條訊息，才截錄轉貼供大家參閱，但警方調查他指證的網路交友平台，並無類似留言，認定是鄭的卸責之詞，將他移送士林地檢署偵辦。

此外，逾期非法移工布迪，因發燒等症狀，而於十九日清晨六時，想趁沒有警察或保全人員注意的時段，溜入西園醫院看診，卻隨即反悔又溜走。

王姓男子看到友人傳送的訊息及監視器畫面後，便撰文張貼到臉書「我是萬華人」社團，強調：「萬華區有一名肺炎確診外勞，於私立西園醫院逃跑，剛剛一堆警察和記者在雙園街羊肉炒麵前抓人，目前找不到人，請大家注意！」

北市警方十九日下午即在萬華區逮捕布迪，並進行快篩檢測，發現未染武漢肺炎。警方也認為王男意圖造謠，將他傳喚到案。王男供稱相關訊息是朋友傳給他，對未經查證就將確診訊息貼在網路上，感到很後悔；警方訊後將王移送台北地檢署偵辦。

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