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首頁　>　政治

防疫關鍵期 蘇揆：各部會螺絲不能鬆

2020-03-22 05:30:00

〔記者李欣芳／台北報導〕連日來武漢肺炎疫情伴隨歐美等境外移入的確診病例激增，台灣進入疫情第二波高峰期，蔡英文總統十九日發表公開談話直言未來十四天是防疫關鍵期，據悉，行政院長蘇貞昌已指示各部會必須戰戰兢兢、螺絲不能鬆，要做好全面境管、徹底落實隔離與檢疫、做好衛教宣導等措施。

要求積極查處疫情假訊息

據悉，政府盼在四月初清明假期過後，台灣可度過這波疫情的挑戰難關。一位政府官員評估，由於政府已自十九日起實施全面境管，未來在度過十四天的防疫關鍵期並獲得控制後，台灣的確診病例應可逐漸減少。

蘇內閣在這段防疫關鍵期主要措施有三項，一、十九日起實施全面境管，非本國籍人員一律限制入境。不分國籍，所有入境者一律居家檢疫十四天；二、確診者落實徹底隔離，需要居家檢疫者也要徹底落實檢疫；三、在宣傳上，透過防疫宣導短片與疫情指揮中心等記者會，做好衛教，同時積極打擊並查處有關疫情的假訊息。

行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）表示，有關防疫的隔離與檢疫，除了衛福部的追蹤，若發現被隔離與檢疫者外出趴趴走，也須動員警政署、移民署相關單位的人力，這需要各部會的密切聯繫與共同協力。蘇院長因此要求，在防疫關鍵期各部會必須戰戰兢兢、螺絲不能鬆。

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