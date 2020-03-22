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新華社批陳建仁造謠 總統府反擊：請中國公布病毒檢驗實況

副總統陳建仁在臉書分析各國武漢肺炎的檢驗情況，並指只有中國和伊朗沒把官方資料列在維基百科當中，「資訊的不公開，讓這些國家的疫情仍然蒙著一層紗，毫不透明，令人遺憾」。這段話引來中國官媒新華社發文批評，指陳建仁是「披著專業外衣，公然胡說造謠」。（資料照）

副總統陳建仁在臉書分析各國武漢肺炎的檢驗情況，並指只有中國和伊朗沒把官方資料列在維基百科當中，「資訊的不公開，讓這些國家的疫情仍然蒙著一層紗，毫不透明，令人遺憾」。這段話引來中國官媒新華社發文批評，指陳建仁是「披著專業外衣，公然胡說造謠」。（資料照）

2020-03-22 05:30:00

「罵街式口水 凸顯自己心虛」

〔記者蘇永耀／台北報導〕副總統陳建仁在臉書分析各國武漢肺炎的檢驗情況，並指只有中國和伊朗沒把官方資料列在維基百科當中，「資訊的不公開，讓這些國家的疫情仍然蒙著一層紗，毫不透明，令人遺憾」。這段話引來中國官媒新華社發文批評，指陳建仁是「披著專業外衣，公然胡說造謠」。總統府昨晚反擊說，中方應公布病毒檢驗實況，否則官媒這種罵街式的口水，只凸顯了自己心虛。

陳建仁十九日在臉書上說，不同國家的病毒檢驗政策都不相同，有些只檢驗重症者，有些連輕症或無症狀者也檢驗。前者的每千受檢者陽性率，自然會遠高於後者，換句話說，「陽性率反映了病毒檢驗的涵蓋率」。他以「維基百科」各國官方統計資料舉例說，在檢驗人數超過一．五萬人的十三個國家當中，台灣陽性率（五．○）是最低的第三名，僅次於阿聯酋和俄羅斯；顯示台灣的受檢者涵蓋很多輕症和無症狀者。他並指中國的疫情仍然蒙層紗，毫不透明。

新華社批陳說，「搬出維基百科的資料診斷攸關人命的醫學問題，一邊誇讚台灣病毒檢驗陽性率低、涵蓋率高，毫無根據地造謠攻擊大陸的防疫資訊毫不透明。」其披著專業外衣，背離科學嚴謹，公然胡說造謠，性質尤為惡劣。

總統府發言人丁允恭對此回應，武漢肺炎疫情發生後，中國的疫情資訊是否即時而透明，世界衛生組織是否處置失能，一再延誤全球疫情，國際公衛學界、主要國家政府已有公論。中國與其透過傳聲筒攻擊，應將疫情爆發以來，每一天的病毒檢驗資料公布，讓各國來進行疫情的分析比較。

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