蔡宜芳臉書發聲 否認向蔡壁如坦承認愛

2020-03-16 05:30:00

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲的政治幕僚、台北市文化基金會前副執行張益贍，被媒體踢爆蹺班約會、與民眾黨立法院助理蔡宜芳爆婚外情；外傳與張不和的民眾黨立委蔡壁如，日前受訪指蔡宜芳有說感情的事、「就一直哭吧」，間接承認張蔡戀。不過，蔡宜芳昨首度於臉書否認「認愛」，似在澄清蔡壁如的說法，蔡宜芳也對家人感到抱歉、謝謝大家關心。

張益贍蹺班約會與蔡宜芳不倫戀，民眾黨火速開除張益贍黨籍做切割，對蔡宜芳則祭出停權一年處分。但支持者不滿對蔡宜芳停權一年，退出社團表達抗議，柯文哲日前滅火說，犯錯當然要處罰，但猶豫是不是要趕盡殺絕。

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關閉臉書多日的蔡宜芳，昨首度於臉書表示，個人因與友人相處過度親近，逾越朋友之間應有之分際，造成家人困擾，深感抱歉；她請一個月的假陪伴家人、重整心情。

她還引用韓劇「愛的迫降」台詞，「你以為要有縫隙才能釘上釘子嗎？只要釘上釘子就會產生縫隙了。這裡就是釘上釘子的地方，就算沒有證據，照樣能讓你背負罪名，你懂了嗎？」也否認有「認愛」一說。

民眾黨黨團副主任柯昱安指出，蔡宜芳職缺，下週起已安排同仁接手替補其職務；事件發生後，黨團與蔡宜芳父親聯繫，蔡父表示蔡宜芳會先回高雄休息，再回到學校完成博士學業。

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