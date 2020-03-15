與海地總統口角 我大使被要求撤換

我大使與海地總統口角

2020-03-15 05:30:00

劉邦治被限72小時離境

〔記者彭琬馨、蘇永耀／台北報導〕海地當地媒體日前報導，海地外長Claude Joseph表示，台灣駐海地大使劉邦治在一個「小事件」後被取代，外長雖未明言何事，但強調這涉及國家主權。據指出，劉邦治已經在一週前返國，所謂的「小事件」，則是劉邦治和海地總統摩依士在談話過程出現激烈口角；外交部強調，劉是「因公返國」。

我外交部：劉邦治是「因公返國」

外交人士表示，劉邦治是資深外交官，再過一、兩年就臨屆退，加上二次派駐海地，個性較為直接的他，講話也經常較「直言不諱」。此事雖不至於影響兩國邦交關係，但因海地政府對劉的信任已出現質疑，外交部也傾向於擇機派任新大使。劉邦治上週出現在外交部，也向同事透露，他「調回來了」。

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劉已在一週前返台

外交部昨也表示，劉邦治日前因公務返國，大使館暫由資深同仁代理，業務正常運作，與海地政府溝通順暢，各項合作計畫也都持續進行。對於海地媒體的報導，外交部並未加以否認。

海地媒體十三日報導，劉邦治在一個「小事件」後被取代，不過報導也強調，雙方關係仍完好無缺。

外交人士指出，劉與摩依士總統討論事情時，兩人發生激烈口角，海地政府隨後要求劉在七十二小時離境，並要求台灣另提出新任大使人選。

去年索羅門與吉里巴斯先後與我斷交後，海地便曾被外媒點名為下一個斷交國，當時外交部特地強調，我國與海地邦誼穩固，關係友好，各項合作計畫均順利推動中。此外，向來為我邦交觀察指標的聯合國大會，海地去年也與其他共十一個友邦撰寫聯名函，向聯合國秘書長古特雷斯表達強力支持台灣參與聯合國，當時海地並派代表在聯合國開議首日向秘書長辦公室遞交聯名函。

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