《住宅基金蓋香港村》Wecare批炒房 市府：符合規定

高市府被質疑企圖挪用社會住宅主要財源的住宅基金？圖為去年韓國瑜出席「凱旋青樹社會住宅」動土典禮場景。（記者王榮祥攝）

2020-03-15 05:30:00

〔記者王榮祥、許麗娟／高雄報導〕Wecare高雄昨指出，韓國瑜上任十五個月，高雄市社會住宅零新案，卻宣布欲以住宅基金蓋香港村，是假人權之名、行炒房之實！高市府嚴正駁斥，反嗆別惡意扭曲住宅基金的多元用途，並酸Wecare高雄別成為「We牽拖」。

Wecare批韓對不起北漂青年

Wecare高雄指出，先前滿天星計畫雖然還無法實施，至少還準備兩張紙，但此次韓國瑜拋出香港村議題，強調是疫情後的大計畫，卻連兩張紙都沒有！且胡亂提一個政策卻毫無準備，還意圖挪用社會住宅的財源住宅基金，韓國瑜對得起北漂青年嗎？

請繼續往下閱讀...

Wecare高雄強烈質疑，韓國瑜的香港村是學中國大灣區中的香港村概念，就是要把深圳香港一體化的陰謀，要嘛韓國瑜只學了皮毛，不然就是一如二二八致詞胡扯一樣。

高閔琳指蓋香港村是荒謬政策

市議員高閔琳指出，姑且不談港人移民的資格條件和門檻，世界各國的移民史，時間久了自然會發展出群居效應，但「由政府來蓋香港村」本身卻是一種高度封建，且有限制集中居住和隔離政策意味的荒謬政策。

市府：住宅基金可容納該計畫

市府說明，香港村計畫目前正多方評估財源方向，包括平均地權基金、都更基金及開發基金等，其中住宅基金資產尚屬豐裕，足以容納計畫需求，且為住宅政策主管機關配合政策目的執行，完全符合「高雄市住宅基金收支管理及運用自治條例」規定。

市府進一步指出，若以住宅基金做短期評估，方案為採單純的標售或土地公開招標設定地上權，房屋無設限對象，由開發商興建、招攬行銷香港人士，市府有售地價款或權利金，無須支出經費，符合住宅基金自治條例規定。

若採長期方案，無論市府自行興建或委託建商興建，在經費支用上，也都符合基金設立政策目的。

都發局也說，韓市府上任一年多，即陸續推動三處社會住宅興建，包括「苓雅區機十一社會住宅」二四五戶、「前金區舊警舍社會住宅」四十五戶等兩處動工，及規劃設計「三民區中都社會住宅」一一四戶也預定於今年底動工，三處總計四○四戶。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法