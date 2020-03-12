校園開講 酈英傑：請大家以台灣為傲

美國在台協會（AIT）舉辦「一九七九年後美台關係特展」校園巡迴場次，昨於首站台北大學舉辦開幕式。AIT臉書昨天也發文貼出2009年八八水災來台救災美軍聽取國軍簡報照片。（取自美國在台協會臉書）

2020-03-12 05:30:00

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國在台協會（ＡＩＴ）處長酈英傑昨在台北大學演講中鼓勵學生赴美求學，酈英傑也再次肯定台灣的民主轉型為世界帶來啟發，經濟發展則成為他人渴望複製的模範，「我要鼓勵大家以台灣為傲」。酈英傑說，民主社會並不完美，因為它所代表的人並不完美；他鼓勵青年若對社會或政策不滿，「答案不應是冷漠，而是更多的參與」。

形容美台關係 「真朋友、真進展」

ＡＩＴ舉辦「一九七九年後美台關係特展」校園巡迴場次，昨於首站台北大學舉辦開幕式，該特展預計還將巡迴中山大學、成功大學、東海大學、清華大學和台灣大學。

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酈英傑於開幕式後，以「真朋友、真進展：一九七九年後美台關係」為題，發表專題演講，強調美台因為有著由共享價值觀組成的「相同本質」而緊密相繫。

酈英傑也鼓勵台灣學生獲取海外經驗，「請選擇一個你的聲音能夠被聽到、可發揮求知慾、不必擔心報復、自由受到保護、網路順暢無阻、智財權受尊重、不會受到反覆無常政策擺布、不會被迫擔任間諜的地方」。酈英傑打趣說，雖然許多地方符合這樣的描述，不過「我私心偏好、也誠心誠意鼓勵大家選擇美國」。

酈英傑在演講時說，「我要請大家以台灣為傲」。他表示，雖然以外國人身分說這句話有點奇怪，但有時候就是需要外人做為鏡子。酈英傑肯定台灣的民主轉型為世界帶來啟發，經濟發展則成為他人渴望複製的模範，應深感驕傲。酈英傑接著說，其實所有民主社會都面臨障礙與僵局，經濟體的成長不免有快有慢，而進展有時得要好幾代人的時間才能實現。

酈英傑強調，民主社會是進行中的工程，它並不完美，因為所代表的人並不完美。而當對社會方向或政府政策不滿時，「答案不應該是冷漠，而是更多的參與。答案應該是你的聲音，你的選票」。

美國在台協會處長酈英傑昨在台北大學以「真朋友、真進展：一九七九年後美台關係」為題發表專題演講。（記者呂伊萱攝）

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