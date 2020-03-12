包機狀況多 陳時中：兩岸認知有落差

第二波包機共載回361人。（記者 劉信德）

2020-03-12 05:30:00

共載回361人 年紀最大91歲 逾五分之一不到18歲 符合我原則

〔記者吳亮儀、林惠琴、姚介修、劉信德／綜合報導〕第二批武漢專機共載運三六一名國人昨全數抵台，並分送三處檢疫所進行採檢作業。此次包機返台過程一波三折，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中坦言，台灣和中國雙方在認知、作法上有一些落差，但仍有心，在很多困難下順利促成這件事，只是儘管努力溝通、克服，還是滿困難的一條路。

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第二波武漢包機由華航與中國東方航空各飛一班，共載送三六一名國人返台。其中華航專機於前晚十一時卅七分抵達桃園機場，機上共搭載一六九名乘客 、十名台灣醫療人員；東航則搭載一九二名旅客，另有三名台灣醫療人員，於昨晨二點七分自武漢起飛，清晨四點八分抵達桃機。

抵台後的三六一名國人已分送三處檢疫所，會在四十八小時內完成採檢作業，最快今天下午公布結果。指揮中心醫療應變組副組長王必勝說，採檢一次陰性就繼續隔離，出現陽性則送醫治療，出關時是否要再採檢，須視後續情況而定。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長石崇良說，這次包機年紀最大的乘客九十一歲，有超過五分之一是十八歲以下兒童，還看到媽媽帶著兩個小孩，還有小嬰兒、懷孕的，基本上這次專機老弱婦孺的比例真的不低，符合我方原則。

包機原訂四○七位旅客，實際返台人數有落差，甚至出現十多名旅客臨時拒絕檢疫而無法登機。陳時中指出，有一些沒報到或拒絕相關檢疫，真正原因是什麼，因沒問到當事人無法獲知，但有一個案傳是輕微發燒而未到機場，推論很多人可能有些輕微症狀，在機場被攔下沒關係，可能擔心萬一被送到醫院，將心比心，不排除有些個人因素。

華航包機在武漢起飛前狀況不斷，有兩名乘客已報到，但因有發燒症狀最後無法搭機返台。王必勝表示，其中一名乘客在入關的發燒篩檢站就被海關攔下做後續處理；另一名乘客則是已經登機、飛機艙門已經關閉的情況下，中方重看紅外線體溫感測儀時，認為該名乘客體溫攝氏卅七．一度而有所疑慮，因此開艙門複檢，該名旅客複檢時沒有通過，因此先生跟小孩也就一併下機。

東航一度不讓乘客穿防護衣

東航的狀況也不少，首先是我方現場疾管署人員提出隨機醫療人員也應下機會同處理，中方一度不願配合，經協調才答應；再來是我方要求所有乘客需採高標準防疫措施，包括全程戴口罩及穿防護衣，據了解，原本東航僅同意乘客戴口罩，最後交由旅客自行決定要不要穿防護衣，結果乘客幾乎都選擇穿上防護衣。

但陳時中也指出，中國此次防疫做得較先前確實，量溫發燒標準更稍微降低了一點，我方標準是卅七．四度，中方則降為卅七度，應是當地疫情嚴重而拉高標準。

對於防護設備及程序要求嚴格，陳時中指出，中方或許認為是不信任他們專業，但我方無此意，主要是很多案例報告顯示病毒檢測的陰性、陽性變化很多，很難明確，共同搭機的機內安全更重要，「寧可多做一些，不要因少一些而有憾事」，可測要測，可防要防。

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