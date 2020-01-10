郭喊總統票投宋 柯︰民眾黨內要投蔡也一大票

台灣民眾黨主席柯文哲（中）昨到新北市掃街時表示，台灣民眾黨的選情「不好不壞」。（記者何玉華攝）

2020-01-10 05:30:00

〔記者周湘芸、何玉華、陳昀／綜合報導〕台灣民眾黨主席柯文哲「南北眾貫線」車隊昨天到新北市掃街，被問到鴻海集團創辦人郭台銘頻繁為親民黨助攻，是否與台灣民眾黨分道揚鑣？能否接受郭董在選前之夜到親民黨的場合高喊「票投宋楚瑜」？柯反問媒體，「他（郭台銘）說票投宋楚瑜，你是哪個地方不爽？我又沒有選總統！」柯並說，台灣民眾黨裡面要投蔡英文總統的也一大票。

對於郭台銘近來不斷幫親民黨拉票，柯文哲回應，「郭董要幫親民黨不行嗎？」是否威脅到台灣民眾黨？柯說「奇怪了、然後呢？要把他幹掉嗎？」現在是共融社會，台灣民眾黨是獨立自主的政黨，有自己的路線、方法，如果人家額外要來幫忙，那算多的。

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對於總統大選究竟要投給誰？柯文哲笑說，「我連家裡都搞不定了，還搞你們外面的。」他連蔡壁如、黃瀞瑩要投給誰都不知道，怎會要求大家要跟自己一樣去支持誰。

柯文哲表示，已請蔡壁如跟「郭家軍」的高虹安喬時間，看看郭董在今天的選前之夜能否出席民眾黨的活動，人活在世界上就是自然、隨緣。

柯評選情「不好不壞」

對台灣民眾黨的選情，柯評論「不好不壞」，一改之前接受媒體專訪「大好大壞」的說法。柯並說，民進黨就算不過半也會接近過半，民眾黨最後是「不關鍵的少數」。

外傳台灣民眾黨不滿郭台銘陣營作風強勢，加上兩陣營溝通頻出狀況，已決定不邀請郭台銘出席今晚選前之夜活動；郭辦昨晚發聲明表示，若民眾黨內真有雜音會尊重，郭柯友誼不會受影響。

郭辦指出，郭柯雙方純粹因為當晚車隊掃街安排的時間無法配合，溝通管道一直很暢通，但站台不只需要時間配合，能否激發第三勢力爆發力也很重要，對於到民眾黨站台一事，郭台銘一切尊重主辦單位安排。

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