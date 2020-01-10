趙少康操作棄保 宋楚瑜：哪有棄好保壞

親民黨總統候選人宋楚瑜昨被問到是否擔心「棄宋保韓」？宋楚瑜說，大家都很清楚，從來都沒有聽說要「棄好的、保壞的」。圖為宋楚瑜昨到楊梅三元宮捻香參拜。（記者許倬勛攝）

2020-01-10 05:30:00

宋譏「棄宋保韓」沒基本常識 趙稱投宋就是投蔡

〔記者許麗娟、周湘芸、陳昀／綜合報導〕國民黨總統候選人韓國瑜昨晚在台北凱達格蘭大道上舉辦「台灣安全、人民有錢」凱道勝利晚會，中廣公司董事長趙少康從挺鴻海創辦人郭台銘轉向挺韓，並操作棄保，在晚會上喊出「宋楚瑜不會當選」、「投宋一票就是投蔡英文一票」。趙也向郭台銘喊話：「初選輸了就是輸了」，還要郭粉、宋粉改投韓國瑜。

請繼續往下閱讀...

趙籲郭粉、宋粉歸隊投韓

親民黨總統候選人宋楚瑜昨天白天到新北市新莊區車隊掃街，被問到是否擔心「棄宋保韓」？宋楚瑜說，大家都很清楚，從來都沒有聽說要「棄好的、保壞的」，如果連這個基本的常識都沒有，還能活在天地之間嗎？他批評，國民黨候選人沒有高度，把國家未來交給這樣的領導人，台灣會非常危險。

宋楚瑜昨晚也在臉書貼文回應趙少康說，這次選舉真是太奇妙，國民黨說「投宋就是投蔡」、民進黨說「投宋就是投韓」，這證明投給宋楚瑜就是同時投給藍綠兩黨，在在證明宋楚瑜是台灣最大公約數，大家盼了二十年，終於盼到真正能選賢與能的這一刻，就請投給最有能力當總統、台灣最大公約數的宋楚瑜。

橘：趙的公信力 大家清楚

親民黨秘書長李鴻鈞受訪表示，趙少康本身就是深藍、代表新黨，趙的社會公信力大家也清楚，應不會衝擊選情。

趙少康在晚會上表示，過去馬英九、朱立倫選總統時都曾邀他上台，但他婉拒，因為「馬英九一定贏、朱立倫一定輸」，但這次選舉很詭異，支持蔡英文的認為蔡會贏，支持韓國瑜的也覺得韓會贏。他說，如果蔡英文當選他看不到台灣的前途，民進黨過半、台灣會完蛋，呼籲不能讓蔡當選，也不能讓民進黨立委席次過半。

趙少康說自己是「知識藍」、「經濟藍」，他站出來了，如果這些人也站出來會多一百萬票。趙並向郭台銘喊話，「郭董，初選輸了就是輸了」；趙向郭粉喊話，總統票投韓國瑜、立委票投國民黨，不分區隨便。趙也向宋粉喊話，「宋楚瑜不會當選」，投宋一票就是投蔡英文一票，同樣要宋粉「總統票投韓國瑜、立委票投國民黨，不分區隨便」。

中廣公司董事長趙少康從挺鴻海創辦人郭台銘轉向挺韓，並操作棄保，昨在韓國瑜造勢晚會上喊出「宋楚瑜不會當選」、「投宋一票就是投蔡英文一票」。（記者簡榮豐攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法