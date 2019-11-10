韓質疑潛艦國造 綠：打擊國軍士氣

對於在基隆設立「潛艦產業園區」及潛艦國造議題，韓國瑜說，他個人是持懷疑的態度，韓國瑜說，政府應該根據國防需求與自身能力量力而為。（記者俞肇福攝）

2019-11-10 05:30:00

〔記者俞肇福、蘇永耀、黃欣柏／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨天表示，有關潛艦國造議題他持懷疑態度，他認為政府應該根據國防需求與自身能力量力而為，台灣國防要改為AI自動化，小型有嚇阻作用，靈活小巧如「毒蝦」，任何敵人攻打台灣都會受到某種程度的報復。

韓：台灣國防要如「毒蝦」

蔡英文競選辦公室駁斥說，潛艦國造是台灣推動國防自主最重要的一環，不僅將有助於我國水下戰力的建構，在整體國防產業的發展上，更具非凡的意義。蔡競辦發言人阮昭雄也譏諷說：「國防自主守護台灣，比征服宇宙更重要，也更實在。」

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對於在基隆設立「潛艦產業園區」，國民黨立委提名人宋瑋莉指出，經她查證，潛艇國造是假議題，她也會追問民進黨立委蔡適應所說的四、五廠商在哪裡？她呼籲蔡適應必須要說清楚、講明白，不要欺騙青年朋友。

韓國瑜則說，他對潛艦國造持懷疑態度，反問說：「若政府說要造航空母艦呢？要登陸月球呢？這是不可能的。」韓國瑜認為，應該根據台灣的工業技術與人才，發展適合的領域，比較切合實際。他質疑潛艦國造的引擎、電子系統、冷卻系統造得出來嗎？能百分之百國造嗎？還是百分之五十？百分之三十？這個難度非常高。

韓國瑜還說，台灣國防要改為AI自動化，小型有嚇阻作用，靈活小巧就像「毒蝦」一樣，任何敵人攻打台灣時，都會受到某種程度的報復。政府要根據國防需求與自身能力量力而為，通盤考量國防需要什麼武器裝備，潛艦國造計畫讓他感到擔憂。

韓表示，潛艦國造、國防自主、武器自主都是非常好的概念，但台灣的國防工業製造能力有多少？是百分之百還是百分之三十？還是一步一步的提升？整體國防政策需要有防禦性的思考，他與國政顧問團將會針對台澎金馬的防衛，向大家做出扎實的表述。

曾任陸軍上尉的民進黨立委蔡適應批評說，國民黨過去在國防自主方面一事無成，卻長期看衰蔡政府國防政策，嚴重打擊國軍士氣，尤其韓國瑜竟拿「航空母艦」、「登陸月球」等政府從來沒有說過的事情來批評，實在讓人懷疑韓「是否真的當過軍人」。

蔡營：帶動產業能量

阮昭雄說，蔡總統上任以來，就將國防產業列為重要的策略產業，讓國防自主的動力成為經濟成長與產業技術創新的火車頭，帶動廠商投入尖端科技研發，提供本土企業、人才成長的舞台。例如不久前就完成自力研發的新一代高級教練機，同時帶動了超過一百家以上航太廠商的產業能量提升，與數千個高階研發的工作機會。目前潛艦國造的各項工作進度順利，產業的投入與人才的參與也正有規模地進行。

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