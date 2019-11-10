民眾黨不分區 蔡壁如︰未接觸黃國昌

針對民眾黨不分區人選問題，蔡壁如（左）昨表示，並未與黃國昌接觸。（記者翁聿煌攝）

2019-11-10 05:30:00

〔記者翁聿煌／新北報導〕外傳台灣民眾黨創黨黨員蔡壁如，曾為台灣民眾黨不分區人選與時代力量立委黃國昌接觸，蔡壁如昨天說，沒有跟黃國昌接觸，連黨主席柯文哲聽到都嚇一跳，馬上用LINE問她到底是和誰接觸？其實是沒有接觸過，且提名委員會也沒有討論此事，只是傳聞。

蔡壁如表示，「郭家軍」納入民眾黨的不分區名單，郭台銘應該已經和柯文哲講好，她自己也被柯文哲列入不分區立委名單之中。

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對於有民代退出時代力量，蔡壁如說，時力是比較年輕的政黨，年輕人懷抱著熱忱參加，但有時理想和現實會有差距；時力二○一五年成立以來，內部有許多不同的聲音，如果沒有很強的母雞帶領，意見無法整合，就會有歧見，年輕政黨要好好思考如何發揮內部凝聚力，這對台灣民眾黨是很好的借鏡。

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