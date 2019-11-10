賴趕場站台 力挺林昶佐、洪慈庸

前行政院長賴清德（左）昨出席蔡英文、林昶佐聯合後援會成立大會，幫無黨籍立委林昶佐（右）站台。 （記者陳志曲攝）

2019-11-10 05:30:00

〔記者彭琬馨、張軒哲／綜合報導〕立委林昶佐、洪慈庸退出時代力量後，成為無黨籍立委，行政院前院長賴清德昨天則是趕場為兩人站台，受到支持者熱烈歡迎。

賴清德幫林昶佐站台時，主持人還在台上高喊「未來的副總統已經站在台上了！」賴聽聞後輕推主持人一下。賴清德受訪時被問及「蔡賴配」時仍未露口風，強調「我今天是來助選的」。

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林昶佐昨舉辦「蔡英文、林昶佐後援會成立大會」，除邀請賴清德站台助講外，包含民進黨立委段宜康、台北市議員吳沛憶、劉耀仁、周威佑等人都出席以行動力挺。

賴清德盛讚林昶佐在立法院的表現，還說他前陣子到美國替蔡總統助講時，海外鄉親都跟他說「林昶佐剛來過」，顯見林昶佐在海外相當有知名度。賴清德並說，自己擔任行政院長期間，林昶佐質詢「全程用台語」，問政內容相當犀利，呼籲鄉親「這樣的國會議員，要讓他繼續連任」。

洪慈庸昨天則是成立總統蔡英文、立委洪慈庸神岡聯合競選總部，賴清德也專程前往站台。賴強調，洪慈庸當年家庭遭遇不幸，選民送她進入立法院，她認真問政，爭取多項地方建設回報，洪慈庸是第一名立委，點燈也找不到，呼籲大家讓她繼續連任。

成立大會由民進黨立委陳亭妃、市議員周永鴻主持，除賴清德外，交通部長林佳龍、立院副院長蔡其昌都出席站台。

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