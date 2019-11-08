基隆潛艦園區 立委選將唇槍舌劍

2019-11-08 05:30:00

〔記者俞肇福／基隆報導〕國民黨立委提名人宋瑋莉昨天召開記者會，指台船基隆廠長前天明確表示，目前沒有潛艦產業園區落腳基隆的計畫，立委蔡適應說謊被抓包，和基隆市長林右昌兩人應該向市民道歉。蔡適應隨後召開記者會反擊，指宋瑋莉搞不清楚潛艦國造案的進度與狀況，還要把工作機會往外推，莫名其妙。

林右昌：廠長不知道很正常

林右昌則表示，執行層面的人當然不知道政策，潛艦國造是高度機密、高層的事，廠長不知道很正常，議員問錯人了。

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藍提3疑點 綠指莫名其妙

宋瑋莉說，潛艦產業園區落腳基隆有三個疑點，分別是蔡適應聲稱的潛艦產業園區占地一萬五千坪，土地在哪裡？蔡適應臉書說的四、五家簽約的廠商是誰？選舉期間，民進黨用國家政策及國營事業為特定候選人背書，有違行政中立、濫用國家機器。

蔡適應反擊宋瑋莉誣指潛艦國造產業園區不存在，讓他覺得莫名其妙；蔡適應說，潛艦國造按計畫進行中，對於宋瑋莉指控他詐騙，他要宋瑋莉先查閱立法院公報或是去問國民黨立委，宋瑋莉自己搞不清楚狀況，不要隨便抹黑。

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