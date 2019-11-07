新聞線上》最沒格調的候選人

2019-11-07 05:30:00

記者莊榮宏

先別談治國理念了，隨著候選人的人格特質在選舉過程中顯露無遺，這回總統大選可以定調為「格調之戰」。

閉上眼睛想，倘若台灣人選出一個粗鄙不文、用語歧視、見異思遷、亂開支票、肉麻當有趣的總統，台灣的未來將陷入何等處境？

請繼續往下閱讀...

粗鄙使國家淪為笑柄，歧視製造社會對立，見異思遷鼓勵年輕人勿腳踏實地，亂開支票損國家財政致債留子孫，肉麻當有趣則降低人民素質並教壞囝仔大小。

想到這裡，就一身冷汗。

何況總統是國家領導人，必須具備重大危機的處理能力。如果有一個候選人，連自己的一泡尿都處理得尿猶未盡、滴滴答答，有沒有上廁所都說得不答不齊，把尋常無奇的一泡尿，處理得尿騷四溢，搞得社會紛紛擾擾，害得基層警察背黑鍋受罵名，必須勞駕全民辦案幫忙抽絲剝繭；如此「一廁之不治，何以天下為？」若當上總統處理國家危機，結果可能是製造更多危機，台灣人能有幾條命陪他玩？

此人不是庶民，他太太經營的維多利亞學校更是收費貴族等級；更可笑的是，老婆收學費是貴參參，卻叫政府對未償還的學貸「不如就吞下去」，她自己怎麼都不吞呢？不是說「莫忘世上苦人多」？若這不叫偽善，那什麼才是？

此人不是庶民，他被踢爆二○一一年在台北市訂購一戶七千兩百萬元的房子，此事若真，這種價位根本就是豪宅，有哪個庶民膽敢下定？那一年他正值失業期間，依其標準，他不僅是庶民，更是失業的庶民，如何有錢下定？他中了樂透？繼承巨額遺產？是的，庶民當然有買賣房子的權利，但訂購豪宅又要自命庶民，表裡不一，這就令人難以容忍。

這筆購屋最後有沒有成交不是重點，單是他下定的實力和膽子就令人五體投地，一般庶民工作一輩子，也沒錢訂購這等豪宅，由是確知，所謂庶民根本是話術，也是騙術，往後再聽到他以此自稱，可以大聲提醒他「豪宅哥，莫忘世上苦人多」！

但他確實有其能耐，不可小覷，其信口開河，漫天鬼扯，本事不小，最厲害的是推己及人，凡其光環所照之人，無不受其影響，瞬間弱智、呆若木雞，從電視畫面看到，他在台上胡謅一通而自鳴得意時，環繞他周邊的從政者無一人清醒，全都跟著喪失心智，陪笑傻笑，一體陪葬，連藍營較正派的陳學聖，也因此人的一泡尿而形象直墮地獄。更別說連一個追蹤器到底有沒有，其市府局長竟能回答「在有和沒有之間」，此人若當總統，他的文武百官還能有是非？

話回正題，台灣若遭「一國兩制」，北京必定欽點此人出任「特首」，幸好中華民國尚未淪落敵國之手，此刻還擁有百分之百的民主；人民若擔心國家形象受損，若擔心國家危機不斷，若擔心教壞囝仔大小，若擔心債留子孫，那麼明年一月十一日，記得用手中的選票，讓這種沒格調的候選人出局。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法