新北立委選舉 民進黨目標9+1

2019-11-07 05:30:00

〔記者楊淳卉、賴筱桐／綜合報導〕二○二○年第十屆新北市立委選舉應選十二席，民進黨喊出「九＋一」目標，包括保住九席現任立委，拿下時代力量立委黃國昌所屬的第十二選區（汐止）。至於第九選區（永和）與第十一選區（新店）選情較艱困，盼持續突圍；國民黨認為形勢好轉，有信心「坐七望八」。

市黨部︰7個選區領先

民進黨新北市黨部執行長李建興昨天在中常會報告新北市立委選情，與會人士轉述，民進黨九名現任立委中，有七個選區目前領先對手，穩定領先的包括蘇巧慧（第五選區，樹林鶯歌）、林淑芬（第二選區，蘆洲）、吳秉叡（第四選區，新莊）及吳琪銘（第十選區，土城三峽），板橋兩個選區及中和選區僅有些微差距，領先幅度不大。

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呂孫綾、余天選情較膠著

此外，立委呂孫綾所屬的新北市第一選區（石門、三芝、淡水、八里、林口、泰山）與立委余天的第三選區（三重）選情較為膠著，市議員李余典的女兒李旻蔚退出民進黨，代表台灣民眾黨參選，可能影響部分綠營支持者及年輕人的投票取向，此外，余天身兼數職，加上女兒健康問題造成心理負擔，也是左右選情發展的關鍵之一。

新人賴品妤所屬的第十二選區選情拉鋸，有機會勝出，民進黨將加強這三個選區的輔選力道。

永和、新店艱困 盼能突圍

另外，針對新人蔡沐霖（第九選區，永和）及張銘祐（第十一選區，新店）分別挑戰國民黨現任立委林德福與羅明才，兩位政壇老將在地方扎根多年，基層實力雄厚，民進黨新人相對資源較不充裕，知名度有待開拓，黨中央將加強輔選，力求突圍。

國民黨：「坐七望八」有信心

國民黨新北市黨部主委李乾龍評估，國民黨現任兩席林德福、羅明才穩紮穩打，連任不成問題，其他選區參選人努力衝刺，還有總統提名人韓國瑜、新北市長侯友宜加持，大有可為，席次有望成長，「坐七望八」信心滿滿。

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