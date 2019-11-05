陳學聖控桃園警「卡韓」如廁 警駁：子虛烏有

2019-11-05 05:30:00

〔記者周敏鴻／桃園報導〕立法委員陳學聖指控桃園警方以「行政中立」為由，拒絕國民黨總統參選人韓國瑜到龍岡派出所如廁；警方昨天駁斥這是「子虛烏有」的指控，市長鄭文燦昨晚也透過市府新聞處長詹賀舜表達不滿，並強調：「警察同仁執勤辛苦，政治人物不應以造謠製造事端！」

鄭文燦：政治人物不應造謠製造事端

陳學聖指出，韓國瑜十月卅一日參加平鎮區後援會活動前，想上廁所卻沒到鄰近的龍岡派出所，懷疑警方以「行政不中立」為由拒絕來「卡韓」，害韓國瑜憋尿兩個多小時。

請繼續往下閱讀...

警方說，當天韓國瑜第一次如廁是由韓國瑜車隊決定停靠加油站，第二次如廁就前往仁愛派出所，平鎮區造勢前的第三次，韓國瑜等人除如廁還想稍事休息，由於下午四點多龍岡派出所沒有停車空間，才提議車隊到附近的賣場停車場，卻被婉拒，「絕無拒絕韓國瑜到派出所如廁」，外界不應以此進行選舉操弄。

市府：警方調閱影像確認 並未拒絕

詹賀舜表示，警方調閱相關影像後確認，韓國瑜借廁所被拒絕並非事實，有影像有真相，少數人以此惡意抹黑、刻意製造事端，不是總統選舉該有的格調。

韓國瑜：派出所很友善 借都很順暢

韓國瑜昨天在南投受訪時回應「派出所都很友善」，「在外面要解手，去派出所各地借都很順暢。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法