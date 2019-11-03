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六合夜市棄韓挺蔡 總幹事讚夜市券 對韓「發大財」失望大
2019-11-03 05:30:00
〔記者葛祐豪／高雄報導〕昔日支持韓國瑜的六合夜市傳出倒戈！六合夜市管委會總幹事陳俊賢肯定小英政府的夜市消費券政策，並表示「對韓國瑜發大財口號，失望很大」。
平均每攤營業額增2萬5
受到中國客限縮，高雄六合夜市十月初起，生意受到衝擊，幸好政府推出夜市消費券，平均每個攤位增加二萬五千至三萬元的營業額，不無小補。
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昔日力挺韓國瑜的六合夜市管委會理事長莊其章，近期讚許小英政府的夜市消費券政策，帶動國旅人潮，但對於韓國瑜說要讓高雄發大財，他們真的感受不到。
指韓選總統不是很理想
之前六合夜市攤商普遍支持韓國瑜的發大財口號，如今攤商的看法呢？陳俊賢受訪時說：「不是說完全失望，但失望很大」，就他個人看法，一個剛就任的市長，應該專心市政，不要有其他想法，但韓國瑜剛就任幾個月，就要投入總統選舉，對高雄市政而言，不是很理想。
陳俊賢坦承，去年高雄市長選舉，他認為適當的政黨輪替是好的，但政黨輪替後，帶來的卻是更大的失望。
執政黨推好政策就會支持
對於蔡政府推出的夜市消費券，傳出有夜市認為回收率較低？陳俊賢表示，他不曉得其他夜市回收率如何，但六合夜市從九月中旬到十月底，夜市消費券回收四五○萬，平均一個攤位增加二萬五千到三萬元的營業額，對業者不無小補。
陳俊賢說，執政黨推出好的政策，提升老百姓的民生經濟，我們就會支持這樣的執政黨！