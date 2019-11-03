冷眼集》馬腳露的正好

前總統馬英九。（資料照）

2019-11-03 05:30:00

記者鄒景雯／特稿

馬英九這位曾經任期長達八年的前總統，卸任後的言行，與許多卸任元首一樣，不知善用超級大國民的禮遇與崇隆，頻頻在權力消亡的過程中不安於室，以致帶給國家整體的，鮮少是感恩圖報，多的是忘恩負義。

最近他在牛津辯論社發表演說的內容，其實是二○一五年「馬習會」的進一步演繹，甚至也可以說是二歲才隨父母逃難到台灣、所謂中國難民遺緒的一脈相承。過去，馬先生為了求取功名利祿，瞞過了蔣經國、隱忍於李登輝、包裝在二三○○萬國民面前，而今，他露出了馬腳。在這個時刻，其實正好，因為我們擁有民主制度下的選票，可以藉此表示同意或反對。

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馬英九論述所站立的基礎，是一場尚未終止的中國人之間的國共內戰；因此他說「馬習會」的代號是美心（Maxim），意味著法國頂級餐廳與機關槍發明者的選擇，若是前者，內戰就可以到此結束。

這是一位年近七旬移民老者的史觀，我們可以尊重他的思想自由，但是這既不是台灣人的史觀，也不符合台灣長遠的利益，他的主張，在總統大選期間拋出來討論，剛好可以讓大家藉此驗證所有總統參選人的立場、價值，乃至主要政黨的路線，進而判斷其是否適格於台灣總統的角色，是否有資格成為這個國家的執政黨。

為什麼說馬先生是露出馬腳？因為他的演說洩漏了其八年任內念茲在茲就是要與習近平握手的動機，「馬習會」後，馬某說了「肺腑之言」，他自認因此在兩岸之間搭建了一座橋，「九二共識」是通關密語，說了就能過橋，兩岸就能和平。說穿了，他以為這是建構和平的歷史定位，但是在台灣住民的共同前途下，這是在為「統一」鋪路，在為中華民國送終，在為台灣被併吞吹號角。

過去，馬某為了掩蓋無法見人的叛降內在，以謊稱「九二共識」就是「一中各表」，來擦脂抹粉，不幸，二○一五年當著習近平的面前，他一個字也不敢表；在他卸任前，中華人民共和國不留情面，奪下了中華民國的邦交國甘比亞，徹底繳械「各表」的存在。這個過程根本不關民進黨的事。

沒想到時至今日，他竟能指鹿為馬，妄稱「冷和」現況是民進黨不接受「九二共識」的過錯，甚至直指台灣應對統一問題保持開放的選項。國民黨當年在體認反攻大陸、統一無望時，尚且還會發明「三民主義統一中國」的遮羞布，來保住尊嚴與顏面，今天的馬英九剩下的是什麼？親筆預立「被統」的賣身契嗎？

馬英九已經下台，他的言論輕若鴻毛、無關宏旨，然而依舊掛著「中國」招牌的國民黨，以及即將披掛國民黨戰袍出征的所有參選人，這下子可被馬某考倒了，因為這個現成送給中國共產黨的統戰禮物，要競逐台灣公職的國民黨人認是不認？

馬氏開放統一選項，是繼香港林鄭送中之後，再一次對國民黨選情的重創，如果國民黨輕忽應對的話。

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