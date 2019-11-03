參選總統連署截止 無人出線

中選會昨指出，八組被連署人中，僅有一組繳交連署書，但僅六十七份，未達門檻。（記者張嘉明攝)

2019-11-03 05:30:00

8組僅1組交件 但未達門檻 呂秀蓮宣布退選

〔記者陳鈺馥、黃欣柏／台北報導〕二○二○總統、副總統選舉連署昨日截止，確定明年總統大選不會有候選人以連署方式參選。

請繼續往下閱讀...

代表喜樂島參選的前副總統呂秀蓮、前南投縣長彭百顯昨發表聲明，表明因收到的連署書未達法定廿八萬餘份有效門檻，「坦然退選」。除對所有支持者衷心感謝，也願一本初衷，繼續與愛好和平公義人士同心協力，共創美好台灣。

百萬保證金 都將被沒收

根據規定，被連署人必須在昨天下午五點半前，送交廿八萬三八四份以上之連署書至各地選委會，始能登記為總統、副總統候選人。不過，中選會昨指出，八組被連署人中，僅有中國紅色統一黨主席黃榮章與搭檔柯振榮繳交連署書，但僅六十七份，未達門檻。八組被連署人各自繳交的一百萬元保證金，都將被沒收。

根據中選會公告，明年正副總統選舉登記將在本月十八日至廿二日間進行，候選人可透過政黨推薦或連署方式申請登記為候選人。但確定無人完成連署後，僅能透過政黨推薦方式參選總統，除已透過初選方式提名人選的國民黨與民進黨外，僅剩下親民黨及時代力量擁有總統候選人提名權。

呂秀蓮、彭百顯除宣布退選外，也在聲明指出，全國各地連署站遭受各種形式的恐嚇、辱罵及干擾，甚至收買，以致實際收到的連署書與預期數量產生嚴重落差，內情並不單純，因此決定不提交連署書。呂彭並強調，凡已收取呂彭參選連署書而未繳回者，應負相關法律責任。

聲明也批評說，正副總統選罷法強制連署人需附身分證影本，侵害公民隱私權，嚴重阻礙連署進行，根本違憲。並認為中選會不許被連署人在連署書上註記「回收地址」，造成連署人不知如何回寄連署書的困擾，應負刁難之責。

聲明也指責主流媒體及政論節目，淪為特定候選人的競選工具，全面封殺呂彭相關新聞，形同「媒體集體謀殺 」，當權者高喊民主，卻公然摧殘民主，而媒體自甘墮落，應受國人公譴。

針對呂秀蓮退選一事，蔡英文總統連任競辦發言人廖泰翔表示，尊重退選決定，在中國強推「一國兩制台灣方案」，對台灣文攻武嚇不斷之際，希望所有守護台灣的力量要更團結一致，守護台灣的主權，守護台灣的民主自由方式。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法