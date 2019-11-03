馬稱台美「友好但缺實效」// 美台商會會長批令人憂心

前總統馬英九在英國牛津大學發表演說，提及台灣與美國關係「友好但缺實際效果」，美台商業協會會長韓儒伯指馬的言論「錯誤且令人憂心」。（資料照）

2019-11-03 05:30:00

〔編譯孫宇青、記者施曉光／綜合報導〕前總統馬英九十月三十一日於英國牛津大學發表演說，期間提及台灣與美國關係「友好但缺實際效果」，對此，美台商業協會會長韓儒伯一日推文回應，指馬的言論「錯誤且令人憂心」，並強調台美關係對於台灣應對中國霸權極為重要。

牛津大學演說 馬提3法恢復台海穩定

隨行馬英九到英國訪問的馬英九基金會執行長蕭旭岑昨則回應說，韓儒伯顯然根本不瞭解台灣人的想法，大多數台灣人都支持與美國維持良好親近關係，但希望不要只是「口惠而實不至」。

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馬英九在這場面對牛津大學辯論社、題為「十字路口的兩岸關係」（Cross-strait Relations at a Crossroad）的演說中，被聽眾問及美國國會通過一系列「友台」法案，包括去年三月生效的「台灣旅行法」，以及目前正在走立法程序的「台北法案」等，馬表明上述兩項法案立意良好，不過台美關係「友好但缺實際效果」（friendly but inconsequential）。

馬英九也在演說中提到，台灣可透過三種做法讓台海恢復和平穩定。首先是接受「九二共識」，恢復兩岸互信；其次是對「統一問題」保持開放選項，但沒有固定時間表；最後是堅持在台灣人民準備好的前提下才展開統一對話。

韓儒伯：面對中國霸權 台美關係重要

針對馬英九有關台美關係的說法，韓儒伯在推特發文反駁，認為馬的說法「錯誤且非常令人憂心」（wrong and deeply disturbing），並強調台灣在面對中國霸權時，若想主張自身利益，台美關係尤其重要。韓儒伯同時指出，馬英九的論點與支持區域民主的美國「印度─太平洋政策」，以及台灣對於美國和其他友邦的地緣重要性，明顯不符。

馬的幕僚 指台美互動不要口惠實不至

對於韓儒伯的批評，蕭旭岑回應指出，即使美方通過「台灣旅行法」、「台北法案」等多項友我法案，但目前台美雙方的互動，完全沒有超越馬政府時期，前總統陳水扁也質疑即使有「台灣旅行法」，蔡英文總統還是去不了華府，這不正是典型的「友好但缺實效」、「口惠而實不至」？若非如此，為何「台美貿易暨投資架構協定」（ＴＩＦＡ）會談已連續三年停開，雙方簽訂「自由貿易協定」遙遙無期？

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