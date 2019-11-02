學姊性騷案未即時處理 柯文哲︰直覺工作摩擦

北市府副發言人、「學姐」黃瀞瑩驚傳疑遭職場性騷擾，出面接受媒體訪問。（記者蔡亞樺攝）

2019-11-02 05:30:00

〔記者蔡亞樺、陳璟民／台北報導〕台北市政府副發言人、「學姊」黃瀞瑩疑遭市政顧問劉嘉仁性騷擾案，由北市副市長黃珊珊擔任專案負責人，召開委員會調查，預計一個月內完成調查；市長柯文哲當時獲悉此事第一時間未送性別工作平等委員會調查，柯昨稱當時「直覺應該是工作上的摩擦，職務上隔離就好」，該番言論引發北市議員戴錫欽不滿，痛批自視為ＳＯＰ（標準作業流程）控的柯文哲不尊重ＳＯＰ，根本是欺世盜名。

議員戴錫欽批柯不尊重ＳＯＰ 是欺世盜名

本報前日獨家報導黃瀞瑩疑似被劉嘉仁性騷擾，劉常以討論行程為由，找黃瀞瑩到顧問室，並把門關上，還常傳訊息給黃，讓黃感到不舒服。研考會主委余家哲接獲相關訊息後，立即向柯報告，柯將兩人「隔離」，但北市議員王鴻薇等人前日在議會質詢認為柯的處置不當，柯才允諾由勞動局介入調查。

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黃珊珊︰成立委員會 調查結果月內出爐

黃珊珊、黃瀞瑩等人昨上午參加完市長室晨會會議後，接受媒體訪問。黃珊珊說，市府已按照性騷擾防治工作法程序成立委員會，針對相關事件進行調查，盼所有媒體、相關人員基於保護當事人隱私，調查期間不要影響當事人權益，依照規定，調查結果在一個月內要出爐。

黃瀞瑩露面 對事件發生過程三緘其口

勞動局長賴香伶補充，委員會在一個月內做出調查結論，會告知雙方當事人。神隱一天的黃瀞瑩昨早首度露面，卻對事件發生過程三緘其口，強調全案已經進入調查程序，媒體追問是否有隔離、辦公室隔離多遠？過程是否不舒服等問題，黃瀞瑩都說細節就不多談。

柯文哲昨出席台北設計獎頒獎典禮前受訪被問到性騷疑雲，媒體問對此案的定義是騷擾或性騷擾？柯實問虛答說，議員要求交由勞動局調查，他就指定副市長黃珊珊當召集人，勞動局、人事處、政風處等按照程序處理。

媒體又問覺得不到性騷擾程度？柯欲言又止地說「老實講，這個…」此時一旁的黃瀞瑩插話問媒體記者「有其他題目嗎？」柯接著表示，有時工作有摩擦，把他們隔離就好，「至於要無限上綱，我覺得有時候…」，既然要調查就調查。

若構成性騷 柯︰有就要處理

媒體又問，本案傳開後，也傳出劉嘉仁在台北市立聯合醫院有類似前科？柯稱不曉得，劉以前是聯醫總院長黃勝堅的助理，最近才來市府的；若構成性騷擾，劉是否該請辭還是職務調動？柯說，按照調查結果，如果有就要處理，不預設立場。

台北市議會下午進行總質詢時，戴錫欽質詢提到，本案不管是否涉及性騷擾，研考會主委余家哲當時在晨會提出來，柯就該照性騷案的ＳＯＰ走。

黃珊珊答詢表示，應以他們當時反映的內容來判斷，因為現在由委員會調查中，她不宜發表言論，但是如果當時申訴內容涉及性騷的話，她相信市長也不會不以性騷處理，但是我們都不知道內容，也不能判斷。

戴錫欽表示，就是因為內容都不知道，所以不能妄下判斷，更不能說是工作摩擦，這表示柯有先入為主的判斷，不管柯的目的是什麼，是大事化小、小事化無，或想搓圓仔湯，都不能做這個判斷，即便是市長、權力再大，也不能這樣做，因為有ＳＯＰ。

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