狂LINE學姊 北市府顧問爆性騷疑雲

黃瀞瑩昨稍早參加防治性騷擾活動。（社會局提供）

2019-11-01 05:30:00

劉嘉仁否認性騷擾 坦承關門談公事需改進 黃瀞瑩不願回應

〔記者楊心慧、郭安家、陳璟民、蔡亞樺、林家宇／台北報導〕台北市政府副發言人「學姊」黃瀞瑩昨出席市府記者會擔任「安心搭小黃、性騷擾不上車」活動宣傳大使，未料隨即傳出月前遭四十五歲市府顧問劉嘉仁性騷擾。研考會主委余家哲早在九月即向市長柯文哲報告，柯未懲處，直到昨天在議會遭議員質問，柯才允諾送勞動局處理。劉嘉仁昨否認性騷擾，只坦承關門談論公事確實需要改進，黃瀞瑩則不願回應。

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本報昨天獨家報導，在短時間內高升、備受拔擢的市府顧問劉嘉仁，平時常傳LINE訊息騷擾黃瀞瑩，讓黃備感困擾，劉甚至曾在上班時間把黃找到市府內顧問室，關起門討論公事，兩人獨處於密閉空間讓黃相當害怕，直呼「為何要關門」！

議員要求 柯允送勞局調查

本案昨天爆發，柯文哲下午赴議會市政總質詢備詢，市議員王鴻薇質疑，這樣的性騷擾案，為何只由自認性平不及格的市長口頭告誡？柯表示，大家如果不喜歡就隔離，各做各的。余家哲也說明，兩人工作上可能有一些摩擦，後來就沒一起工作。王追問，所以把兩人工作隔離就好了？柯、余兩人都在備詢台上沉默五秒，余才說「當時是希望這樣沒錯」。余家哲在接受市議員張茂楠質詢時也脫口坦承，「就是學姊不舒服的事情」。

劉嘉仁昨在議會備詢時，強烈抗議用「性騷擾」這三個字，因為他有老婆和小孩，這會讓他們有不可承受之重，強調和學姊完全是公事上行程。至於為何要關門？劉指出，討論時順手關門，但談完話很快就離開。

市議員陳怡君質詢時要求劉嘉仁把LINE訊息公開，但劉強調，傳訊過程完全沒有不禮貌，已接受勞動局查察檢驗；柯則在議員要求下允諾全案送勞動局調查。

台北市議員簡舒培受訪表示，依照性騷擾防治法第七條，柯當下應立刻啟動調查，並進行懲處，而不是輕輕放下，劉嘉仁假借輔選名義，在上下班騷擾黃瀞瑩，她認為是柯放任不管造成。

婦團︰當事人申訴 性騷案才能處理

台灣性別平等教育協會副秘書長蔡易儒受訪表示，單就會談時關門及傳簡訊等行為來看，得看女方自身的感受，或有沒有提出申訴，否則很難判斷是否屬於性騷擾；簡訊的部分則要看內容，是否有不當言語，以及有無追求的意思。現代婦女基金會副執行長陳淑芬則說，性騷擾屬告訴乃論，仍得由當事人提出申訴才有辦法處理。

北市府顧問劉嘉仁（左）昨在議會否認性騷擾市府副發言人黃瀞瑩。（記者方賓照攝）

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