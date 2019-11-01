F-16V特別預算案 政院通過

為向美國採購六十六架F-16V戰機，行政院院會昨天通過「新式戰機採購特別預算案」，爭取立法院本會期結束前三讀通過。（資料照）

2019-11-01 05:30:00

〔記者李欣芳／台北報導〕為向美國採購六十六架F-16V戰機，行政院院會昨天通過「新式戰機採購特別預算案」，爭取立法院本會期結束前三讀通過，特別預算在一○九年至一一五年共編列二四七二億元。主持院會的行政院長蘇貞昌說，國安不分黨派，請朝野立委共同支持。

蘇揆：國安不分黨派 請朝野支持

媒體詢問，為何採購F-16V比F-35貴？國防部副部長張冠群表示，這是立足點不同，不公平的比較。他說，F-35的報價沒有包含研發費用，粗估研發費用達五三○多億美元，且報價是給有參與研發國家的價格；F-16V的價格則是包含研發費用與後勤維修。

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立法院本週二已三讀通過「新式戰機採購特別條例」，明定軍購所需經費上限為二五○○億元，行政院院會昨立即通過主計總處提報的「新式戰機採購特別預算案」，一○九年至一一五年歲出編列二四七二億元，包括依美方提供發價書採購的籌購新式戰機、航電等相關系統、軟硬體及系統研發等二四六七億元，以及駐廠、接裝換訓與裝備運載等五億元。

主計總處公務預算處處長李國興表示，美方於今年八月廿日同意對台軍售F-16V，因時程關係，未能納入一○九年度總預算案，因此以特別預算方式辦理。財源籌措部分，以舉借債務二三二二億元及移用前年度歲計賸餘一五○億元支應。

李國興指出，新式戰機與未來前瞻基礎建設特別預算加起來約舉債七○○○多億元，不會超過舉債上限。

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