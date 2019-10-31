50年UH-1H除役 UH-60M黑鷹接棒成軍

陸軍航空第602旅突擊作戰隊士官長蔡啟東（左）與中士蔡淯翔（右）父子，在同一單位服役，且皆從事機工長職務，父子傳承就像UH-1H與UH-60M直升機交接，別具意義。（記者歐素美攝）

2019-10-31 05:30:00

〔記者歐素美／台中報導〕陸軍第十軍團昨天在台中龍翔基地舉行黑鷹直升機UH-60M全作戰成軍暨UH-1H除役典禮！在陸軍司令陳寶餘上將主持下，陸軍現役各型直升機組成空中校閱梯隊，採三角基本隊形，共廿九架次依序通過閱兵台，UH-60M及UH-1H飛行員隨後進行交接，服役五十年的UH-1H正式除役。

陸軍UH-1H通用運輸直升機，由我航發中心（漢翔前身）於一九六九年與貝爾公司合作，以授權方式共製造一一八架，陸軍主要用來擔任空中突擊作戰、物資補給、醫療後送及救援等任務。

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UH-60M黑鷹直升機則是美國賽考斯基公司生產，陸軍於二○一○年採購六十架UH-60M黑鷹直升機，二○一四年起分十梯次分批交運返國，其中，移交空軍及空中勤務總隊各十五架。

航特部表示，UH-60M黑鷹直升機具備良好裝載能力與機動性，平時可支援災害救援及物資運補，戰時也可因應戰場環境不同，實施空中突擊、傷患後送、物資運載、軍品吊掛、戰場救援及空中指管等任務。

UH-60M直昇機隊昨於台中新社龍翔營區舉行成軍典禮。（記者廖耀東攝）

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