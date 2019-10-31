《北市立委選將搶票》陳怡潔拔藍樁 何志偉推廣觀光

2019-10-31 05:30:00

〔記者郭安家、蔡亞樺、林家宇／台北報導〕距離下屆總統暨立委選舉剩七十二天，台北市立委第二選區（士林、大同）呈現民進黨立委何志偉、國民黨參選人孫大千、擬以無黨籍參選的親民黨不分區立委陳怡潔三腳督；陳昨續打組織戰，由國民黨籍人士陪同於延三夜市掃街，拔樁意味濃。

大同區隆和里國民黨籍前里長楊宗憲昨陪陳怡潔掃街，陳受訪強調，沒有拔樁，她已耕耘七年，這些人就是支持者；楊尷尬笑回，他跟陳家是親戚。

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陳怡潔被詢及未來找國民黨總統參選人韓國瑜、鴻海前董事長郭台銘站台？她回應，尊重大人、黨與黨間的溝通平台及黨主席意願，政治誠信很重要。

何志偉拚連任，昨召開「深耕台灣，前進世界」記者會，談台灣旅館民宿的美，推廣大稻埕觀光，民進黨不分區立委余宛如現身力挺；何表示，大稻埕蘊含故事，台灣民主也發生在大同區，期待觀光客體驗台灣自由民主。

孫大千連日採取空戰，透過臉書抨擊蔡英文國家認同等，盼吸引選民支持。

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