太陽花學運 政院暴力驅離// 周倪安14人 北市警判國賠百萬

「324行政院暴力驅離事件」台北地院昨判賠111萬，律師尤伯祥（右二）、前立委周倪安（右三）、受害者鄭運陽（左二）在北院外發表感言。（記者黃捷攝）

2019-10-31 05:30:00

〔記者溫于德、黃捷、劉慶侯／台北報導〕太陽花學運「323佔領行政院」行動，警方強勢驅離釀「324行政院暴力驅離事件」，前台聯立委周倪安等二十九人提起民事自訴，要求台北市警局應賠償八三八萬餘元，台北市政府需負起連帶責任。台北地院昨審結，認定賠償義務機關為北市警局，判決周倪安等十四人共獲賠一一一萬一五七○元，仍可上訴。

二○一四年三月二十三日太陽花學運期間，當晚七時半，突有一群學生闖入行政院，大批民眾跟著爬入行政院院區。警方二十四日凌晨發動強勢驅離攻勢，有許多民眾、學生與民代被警察打傷。

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法官採信因員警攻擊受傷

由於警方未提供施暴員警資料，也不願接受被害人提出國賠協議，民間司改會與義務律師團赴北院遞狀，訴請國賠。

北院昨公布新聞稿指出，法官張婷妮認為，行政院院區及周邊雖是集會遊行法中所定集會遊行禁制區，但警方強制驅離時，仍應考量比例原則；北市警局執行驅離職務時，應視現場實際情形，決定是否使用警械或如何使用。此外，本案因員警違法使用警械執行職務致人受傷，依國賠法規定，應以北市警局作為賠償義務機關，沒必要將北市府一併列為被告。

周倪安：遲來的轉型正義

張婷妮認定，即便未拍攝到周倪安等十人遭員警攻擊而受傷畫面，但依相關證詞與診斷證明書，足以採信他們因員警攻擊而受傷，判北市警局應賠周倪安二十萬元，其餘八人分別獲賠十萬元至十萬九○五元不等；至於後來身亡的七十六歲老翁周榮宗，則由周妻與四名子女共同獲賠十萬八九八○元。另有十九名原告因無法證明所受傷害由員警造成，未獲判賠。

周倪安昨聆判後表示，判決只是遲來的轉型正義，希望國家將此事作為借鏡，讓台灣執法更進步，讓司法改革更有效率。

警方：依法執法尊重判決

台北市警局表示尊重司法判決，警察局絕對支持員警依法執法，俟取得判決書後，將與律師研究上訴。當時擔任中正一警分局長的彰化縣警察局長方仰寧表示，訴訟賠償的對象是機關並非他個人，不便多表意見。但方仰寧認為，北市警局應上訴，尋求其他法官見解，也算是多元化的作法。

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