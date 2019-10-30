紅色代理人法案付委 綠委：拚本會期三讀

立法院。（記者羅沛德攝）

2019-10-30 05:30:00

〔記者黃欣柏／台北報導〕中國持續強化對台統戰，立法院民進黨團、時代力量黨團及多位民進黨立委均提出「紅色代理人」相關修法草案，但先後遭國民黨團及親民黨團提出復議案杯葛，無法交付委員會審查。民進黨團昨在院會變更議程，表決相關復議案，並以人數優勢否決復議案，讓相關法案順利交付委員會審查。

對於相關提案，時力黨團原主張要逕付二讀，但提案人之一的民進黨立委王定宇表示，本法影響甚鉅，且有多個提案版本，應經過討論及併案處理，「我們會盡全力在本會期完成，務必保護兩千三百萬人的安全和民主體制。」

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至於內政委員會何時排審，身兼民進黨團書記長與內政委員會召委的立委李俊俋表示，目前還沒有時間表，因為「紅色代理人」相關法案非常多，有些是專法，有些是修法，而且主管機關各不相同，必須經過充分討論、併案處理、甚至跨委員會聯席審查，民進黨團的立場就是「等中央政府總預算案處理完再說」。

為反制紅色代理人，王定宇與時代力量黨團近日均提出兩岸人民關係條例部分條文修正草案，王定宇另還提出禁止紅色代理人進行遊說的「遊說法第八條及第廿一條條文修正草案」；民進黨立委尤美女等人也提出「境外勢力影響透明法草案」，不過，國、親兩黨團本月中旬以提出復議案的方式杯葛，凍結在院會程序，無法付委。

民進黨團發動表決 封殺國親復議案

民進黨團總召柯建銘先前表示，會在施政總質詢結束後處理復議案。總質詢已於上週五（廿五日）結束，民進黨團因此於昨日院會提案變更議程，表決復議案，最後讓相關法案得以付委審查。

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