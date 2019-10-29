M1A2T購案 我要美技轉120砲

M1A2戰車。（路透檔案照 ）

2019-10-29 05:30:00

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部向美國採購一○八輛M1A2T戰車，軍方昨在立法院透露，我國預計下個月和美方簽署發價書（LOA），並藉此機會和美方洽談十二項工業合作，其中包含爭取一二○公釐戰車砲、戰車彈的技術移轉事宜。據透露，如我國順利獲得技轉，將有機會升級採用一○五公釐砲的現役M60A3戰車，進一步強化戰甲車實力。

120砲用於升級現役M60A3戰車

立法院外交及國防委員會昨審查國防部明年度預算時，國民黨立委江啟臣詢問M1A2T戰車採購進度，是否在下個月就會簽署發價書？陸軍參謀長楊海明表示「是」。楊也表示，我國透過美國在台協會（AIT）、華美會議等管道和美方綿密商討，近期一定會獲得發價書。

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由於我國向美國採購六十六架F-16V block70戰機，談及十七項工合項目，因此江啟臣呼籲，M1A2T戰車工合項目務必在獲得發價書前談妥，「否則發價書來了、確定了，也沒得談了。」

國防部長嚴德發回應，M1A2T戰車案共有十二項工合案；軍備局長房茂宏表示這包含射控、底盤、砲塔等十項廠級維修項目，另有兩項技術移轉項目為一二○公釐戰車砲、戰車彈，盼美商洛馬能釋出技術。

國民黨立委馬文君追問，既有的一○五公釐戰車砲研製是否持續進行？房茂宏表示，一○五公釐戰車砲將用於雲豹戰砲車，具備機動性高、運用彈性大的特色。軍方官員表示，一二○公釐砲後座力大，除義大利半人馬裝甲車嘗試裝配外，鮮少用於輪型甲車，因此未來雲豹甲車一○五公釐戰砲型，仍能和既有戰車形成良好的高低搭配。

我國採購M1A2T戰車總預算為四○五．二億餘元，明年共編列四十五億元預算，但朝野立委對此案仍有疑慮，因此凍結此案預算二．五億元。另考量戰車新建掩體、模擬器設施建置進度，因此凍結三千萬元業務費，皆待國防部提出專案報告後始得動支。

雖我方爭取一二○公釐戰車砲、戰車彈技術移轉尚待美方同意，但官員表示，假如我方能獲得此技轉，並建立產製能量，就有機會替換現役M60A3戰車一○五公釐砲，以強化火力。

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