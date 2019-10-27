補助學生出國 教部︰早就在做了

教育部。（資料照）

2019-10-27 05:30:00

〔記者林曉雲／台北報導〕國民黨總統參選人韓國瑜開選舉支票指，當選後要讓所有大學生和研究生都出國交換讀書一年。事實上，教育部從九十六年起推動「學海計畫」，補助大專校院學子出國，累計已送超過三萬二千名學生出國，今年申請人數突破四千六百人，補助金額逾五億元。

今年申請破4600人 補助逾5億

教育部長潘文忠昨天強調，鼓勵大學生國際交流，一直是教育部的重點政策，高教深耕計畫亦將國際化列為重要指標，教育部也推動「藝術與設計菁英海外培訓計畫」，每人補助一百五十萬元到國外學習，成果非常好，政府本來就一直在補助和鼓勵學生出國學習和交流，並對弱勢生給予更多的協助，每個學生到國外學習或交流進行的方式並不一樣，針對不同屬性的學生，提供多元出國學習交流管道，包括公費留學、短期交流等。

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除了教育部政策補助和鼓勵學生走出去，各大學也努力籌款送學生出國，鏈結海外研究能量。台大與海外六百六十所大學締結姊妹校，交換生名額約一千四百多個，今年也向北美校友籌得「希望出航」獎學金補助，要新增一百個以上的名額給學生；另也獲林堉璘宏泰教育基金會的五年四億五千萬元經費，預計一年提供九十名具備「利他性質」的台大生出國交換訪問。

清大亦有三百多所國際姊妹校，除大學生國際化外，新學期推出新的「領航計畫」，鎖定研究生補助，讓其自己尋找海外實驗室交換學習，學校補助機票、生活費等，亦可透過學生將雙方實驗室橋接，促成國際學研交流；例如在歐美地區交流一個月，每人可獲八萬元補貼。

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