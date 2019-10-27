錢哪來？ 韓營︰先挪用500億前瞻經費 政院打臉︰挪用前瞻違反預算法

國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室主張可挪用前瞻預算付遊學費，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）反駁說，挪用前瞻預算將違反「預算法」規定。（資料照）

2019-10-27 05:30:00

〔記者許麗娟、李欣芳、周敏鴻／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜前天在雲林大開選舉支票，未來當選總統要讓大專生出國當交換生一年，費用由他想辦法，這項政策再度引發爭議，韓國瑜競選辦公室昨天發出聲明，改稱「假設政府負擔二分之一或三分之一」、「考慮用銀行的優惠貸款及需排富」，以及「挪用五百億元的前瞻基礎建設經費，不夠的再由政府負擔」。

不過，行政院發言人谷辣斯．尤達卡（Kolas Yotaka）回應表示，韓市長從事競選活動，每次開競選支票之前，建議先了解預算編列的ＡＢＣ，挪用前瞻預算將違反「預算法」規定，會是違法的支票，請韓市長三思。

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面對外界質疑以政府財力如何讓全國的大學生和碩士生出國當交換學生一年？韓競辦昨在聲明中表示，經費部分，假設政府負擔二分之一或三分之一，並考慮用銀行的優惠貸款；另外，也須考慮設立排富條款，若以現況一年有二十四萬大專生、八萬碩士生，共三十二萬學生計算，出國一年的學雜費加基本生活費以一百萬元（三．三萬美元）為原則，若全部由政府負擔，需經費三千二百億元。

韓競辦說，假設政府負擔一半為一千六百億元，加上排富條款設定年收入一四四萬元（月入十二萬元）以上者，另外，出國必須通過托福或雅思測驗，在這兩前提下，可讓政府負擔減少一大部分。如果以一年五萬人計算，韓競辦認為可先挪用五百億元的前瞻基礎建設經費，不夠再由政府負擔。

對此，谷辣斯受訪表示，前瞻基礎建設預算總計多少錢、該用在哪裡，都先經過立法院的審議，立院過去三讀通過「前瞻基礎建設特別條例」後，政府才能依這項特別條例編列預算，預算再送到立法院審查同意之後，各部會才能開始用錢，並且只能用在立院同意行政院使用的項目，不是說改就改、說花就花。

台灣民眾黨主席柯文哲昨天到桃園市陪民眾黨提名立委參選人陳泓維舉辦見面會，也被詢及韓國瑜的青年遊學政策惹議一事，他笑說，「有些人當家過了還是鬼扯」，他反對亂開支票，政治應務實處理，要講科學、數據，每開一張支票就要清楚花多少錢、成本效益多少。

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