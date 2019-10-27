韓推免費交換生 蔡︰支票開愈大 跳票愈大

蔡英文總統昨表示，韓國瑜已是總統候選人，要講政策一定要經過比較完整的評估跟規劃，不然支票開得愈大將來跳票的可能性愈大。圖為蔡出席全國獅友中南部後援會成立大會。（記者廖耀東攝）

2019-10-27 05:30:00

總統候選人講政策 一定要完整的評估與規劃

〔記者蘇金鳳／台中報導〕國民黨總統參選人韓國瑜提出要補助學生出國當交換生，蔡英文總統昨表示，韓國瑜已是總統候選人，要講政策一定要經過比較完整的評估跟規劃，不然支票開得愈大將來跳票的可能性愈大。

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蔡總統昨天到台中市參加全國中藥商後援會的成立大會，她受訪時表示，韓市長先前也講故宮文物要一次展、高山設升旗台，選市長時提出太平島挖石油，她認為，韓國瑜已是總統候選人，要講政策一定要經過比較完整的評估跟規劃，不然支票開得愈大將來跳票的可能性愈大。

行政院副院長陳其邁在參加昨天下午全國獅友中南部後援會成立大會上，也痛批韓國瑜沒有常識，經過他的計算，一年政府要支出四千一百一十三億元，四年要一兆六千多億，說這話根本沒有常識，不懂台灣教育系統，每天一招，只會想有的沒有的事。

陳其邁批韓國瑜是落跑市長，高雄市都不好意思貼「尋人啟事」，而且還否認自己說過太平島挖石油，竟說要「白紙黑字」。

蔡總統在中藥商後援會成立大會上，親自授旗中藥商業公會全國聯合會理事長馬逸才，擔任蔡英文全國中藥商後援會總會長，後援會贈與中藥材連蕊和菜頭給蔡，象徵「總統連任好彩頭」。

馬逸才表示，政府目前正推動長照2.0，希望中藥能占一席之地，納入長照給付範圍；蔡英文則允諾可將中醫納入長照體系、扶植中藥產業發展。

蔡英文表示，中藥行讓人覺得是一個照顧人的地方，今年六月她特別帶美國聯邦參議院外交委員會亞太小組主席賈德納（Cory Gardner）走訪迪化街的中藥行，讓他感到新鮮及舒心，她感謝中藥商幫忙拚外交。

蔡英文說，養生、保健需求大增，是全球龐大的市場，中藥應該發展成產業，政府希望協助提升中藥產業的國際競爭力，透過法規與貿易政策等，幫中藥商打開更大的市場，找到更多商機。衛福部已推出「中醫藥發展法」草案，從法規制度面促進中藥產業發展，鼓勵中藥創新與研發，訂定國家級的產業發展輔導計畫，讓專業人才培育更加完善。

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