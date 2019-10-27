陳同佳延遲投案 我撤回赴港員警

港女命案兇嫌陳同佳遲遲不來台投案，據了解，我方原先在香港部署的警方人員，已先行撤離。（美聯社檔案照）

2019-10-27 05:30:00

港警透過LINE 與我刑事局取得聯繫

〔記者鍾麗華／台北報導〕港女命案兇嫌陳同佳遲遲不來台投案，據了解，我方原先在香港部署的警方人員，已先行撤離。陸委會昨強調，我方已指定單一窗口給港方，陳同佳與家屬來台並無障礙，港府的責任感及嫌犯真實意願，是本案的唯一關鍵。港方無須多言，只要付諸行動。

陸委會進一步指出，已有投案單一窗口，陳嫌隨時可以投案入境，沒有任何障礙。而台灣的司法保障每一個人都會受到公平審判，若以不能受到公平審判而拒不投案，那是沒有必要的「心理障礙」。

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警方原本計畫上機逮人

知情人士透露，陳同佳出獄當天，按照勸說的政協牧師管浩鳴操作模式，是在一大早七時班機飛抵台灣，讓我方措手不及，但政府怎麼可能讓嫌犯「自由行」，如此罔顧飛安與其他旅客權益，因此先部署警方赴港，計畫好要上機逮人，不過，隨著陳同佳延遲投案，在台港已建立刑事局單一窗口後，警方已先行撤離。

據了解，香港警務處前晚九時許，透過LINE與刑事局窗口取得聯繫，並表達陳同佳與其家屬想來台投案意願，希望刑事局協助來台投案事宜及相關簽證。隨後港府在深夜十時發出聲明，指「港方已與台方聯繫，就陳同佳赴台安排做出溝通」，呼籲台灣方面盡快掃除入台障礙。

相關官員強調，刑事局單一窗口已開在那裡，「哪裡有什麼障礙」，反而是港府與陳嫌自己有障礙，還強調要確保在台可獲得公平審訊，他們有「心理障礙」。現在犯嫌仍逍遙法外，在香港趴趴走，這些後果港府要自負，責任並不在我方，其實現在港府也自陷另一困境。

至於駐港調查官九月未獲港府續發工作簽證因而返台，是否與港府拒絕司法合作有關？官員解釋，法務部派駐香港的調查官，並未接觸陳同佳的案子。我方無法派駐調查官，研判與北京態度有關，中國國台辦就曾表示「未獲得大陸方面同意」，「香港官方現在是聽老共的」。

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