再嗆馬英九與馬友友們 蘇揆：昔服務威權 今還有臉講人權

行政院長蘇貞昌昨痛批馬友友們昔日為威權服務，如今怎麼還有臉講人權。（記者姚岳宏攝）

2019-10-27 05:30:00

〔記者姚岳宏／台北報導〕行政院長蘇貞昌前天質疑前總統馬英九，在港女命案凶嫌陳同佳來台投案中的角色是「魔鬼現形」，引發馬回嗆，指蘇不適任閣揆。蘇貞昌昨天再度痛批說，他年輕時擔任人權律師時，前總統馬英九和「馬友友」們，都是站在他的對立面，為威權服務，「今天還有這個臉講人權？」

當年為政治犯辯護 「這些人站對立面」

蘇貞昌昨參加警專七十四週年校慶大會活動，會前受訪說，關於陳同佳案，政府態度始終一致，就是「香港不辦台灣辦」，但過程中是港府態度變來變去，除不願意跟台灣政府司法互助外，也不理會台灣政府請求，且港府還釋放陳同佳讓他到處趴趴走，外傳陳同佳要赴台也沒有來，「只要他一來台灣，一定立刻逮捕法辦」。

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對於理律法律事務所資深合夥人陳長文投書媒體，蘇貞昌說，小說「一九八四」作者歐威爾（George Orwell）曾評論當年附和希特勒言行的政客，「這些人到底是愚蠢還是邪惡，時間會證明一切」。蘇說，他當年擔任律師，為人權奔走，並替受到國民黨威權打壓政治犯爭取公平審判時，馬英九和「馬友友」們，都是站在他的對立面，為威權服務，「今天還有這個臉講人權？」

陳長文提及已一年沒去香港。蘇貞昌表示，這就是典型詭辯，就算本人沒去，律師事務所也可辦此案，且該間律師事務所收費高，竟然會願意承辦陳同佳案，這中間有很多弔詭的問題，他質疑的不是被告無權請律師，而是律師赴香港是要協助港府解套反送中議題，這都是令人質疑的地方。

陸委會被指「介入司法」 徐國勇反駁

對於外界質疑陸委會介入陳同佳案是「政治介入司法」，內政部長徐國勇昨受訪時表示，陸委會本就是權責機關，何來介入司法之說。

徐國勇表示，台灣的跨國境司法互助，都是根據「國際刑事司法互助法」，此法第卅六條，港澳地區的刑事司法互助請求，需經陸委會溝通協商，是法律三讀通過要陸委會這麼做的，怎麼會有人反過來「說是陸委會凌駕司法呢？」

徐國勇表示，每一個人犯交換，都是一次的司法互助，司法互助可以通案、也可以就個案，例如林克穎案，台灣與英國就有簽訂司法互助備忘錄。司法互助是一種國際協定，國際協定簡單來說就是一種契約，用書面、口頭或備忘錄都可以達成，以往台灣跟很多國家、包括非洲肯亞遣返詐欺犯，每一次的協商都是一次司法互助。

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