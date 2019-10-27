農界獅友相挺 小英喊票開高高

崑濱伯（前右二）擔任蔡英文農業產銷界後援會全國總會長，接受蔡英文（前左二）授旗、表揚。  （記者蔡淑媛攝）

2019-10-27 05:30:00

〔記者蘇金鳳、蔡淑媛／台中報導〕總統蔡英文昨天分別參加全國農業產銷界後援會、及全國獅友中南部獅友會後援會成立大會，兩場人潮眾多、聲勢浩大，會中盛讚蘇貞昌帶領的行政團隊是最有效率的行政團隊，也強調這次選舉「決定台灣人的民主是否要放在被統一的軌道上」，喊話選票要開得「高高、水水的」，讓全世界看到台灣人的意志！

農業產銷界後援會 崑濱伯領頭

蔡英文出席全國農業產銷界後援會，為三十九個後援會代表授旗，人稱崑濱伯的黃崑濱擔任全國總會長，會場湧進逾千人支持觀禮，崑濱伯回贈台灣水果，預祝總統能連任成功；全國獅友中南部後援會成立大會，也有八個區域獅子會、近五百人參加，許多獅友遠從南台灣高雄、屏東前來相挺。

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農產外銷有成 規劃農友退休金

蔡英文說，台灣農產品加強行銷、並改善冷藏技術，去年農產品外銷創二十年新紀錄，金額高達五十億美金，今年可望再創高峰！現在芭樂已能出口到美國，而且二十多年來口蹄疫疫情，現在也成功拔針，明年可望出口豬肉，漁業部分今年歐盟取消黃牌警告，也能出口了，並說明農業福利政策成果，包括農業職災保險，「把靠天吃飯的風險降低」，也將規劃農友退休金制度，擴大農機具補助。

小英肯定蘇揆衝衝衝 「有夠兇」

蔡英文致詞說明台灣農業成果，也稱讚陳吉仲，並囑咐繼續努力，喊話「再給蔡英文四年，把農產品外銷做得更好！」她在獅友會也說，行政院長蘇貞昌帶頭衝衝衝「有夠兇！」快速、有效率解決問題，經過三年打拚，加上有夠兇的院長，讓我們團隊是現在最有效率的時候，這樣的團隊值得再做四年。

蔡英文也說，這次選舉國際局勢愈複雜，中共打壓愈多，國際社會支持現在也是最高，條件是台灣人要有堅強的意志，決心保護國家和民主自由，強調台灣人沒有分裂的本錢，這次要證明民主選舉是可以團結，不管是台灣、中華民國派、中華民國台灣，我們都在一起，「還剩七十幾天是關鍵，票還沒開出來，不能說一定會贏或會輸！」

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