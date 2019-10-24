韓國瑜喊高山廣設升旗台? 別害山友遭雷擊

2019-10-24

〔記者簡惠茹、吳欣恬、劉濱銓／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨稱要在三千公尺高山廣設升旗台，中華民國山岳協會秘書長羅弘安表示：「莫名其妙，沒有必要。」台灣千里步道協會執行長周聖心也說：「難道要在山頭上塗上厚厚的水泥後說我們愛你？」

玉管處：恐會引雷造成危險

全台唯一三千公尺以上高山設有升旗台的玉山國家公園管理處回應，設置升旗台是否位在引雷區等，必須審慎評估，若要設置也要做好防雷設施，以免引雷造成山友危險。

玉管處表示，以玉山排雲山莊的升旗台來說，因是沿用過去遺留的升旗台而繼續使用，位在北峰的玉山氣象站，則是全台最高的氣象站，也是早期就設置，因此該站有旗杆設施，有其代表意義。此外，像是登上玉山主峰前的鐵鍊區，由於是位於碎石坡路段，為維護山友安全才設置，否則在山區設置相關金屬設施，都有引雷風險，有關設置高山升旗台等議題，應優先考量目的與必要性為宜。

山友：帶國旗攻頂拍照就好

中華民國山岳協會秘書長羅弘安表示，沒有涉及黨派色彩，單純就協會立場來說，怎麼會有這種想法呢？莫名其妙，而且沒有必要，登山的人希望保持山林原始面貌，開放登山但是不能胡亂搞，只要讓大家快快樂樂爬山登山就好了，回歸山林面貌，搞什麼升旗台。

台灣千里步道協會執行長周聖心表示，要在三千公尺以上的高山設置升旗台，一定會碰到技術性的問題，要用水泥平台的話，還要施作工程，後續還要人工維護，難道我們一邊說要保護山林，一邊卻要在山頭上塗上厚厚的水泥，然後說我們愛你？

周聖心指出，不太理解設置升旗台的實際執行面要怎麼做，而且設置升旗台真的等於愛國嗎？很多登山者也會攜帶一面國旗，攻頂的時候拍照，下山的時候自己帶回，其實不太需要一個升旗台。

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