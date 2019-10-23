吳列不分區 黨內浮現雜音

2019-10-23

「反對進安全名單 若是當選邊緣還可以接受」

〔記者劉婉君、林良昇／綜合報導〕二○二○總統、立委大選倒數八十天，各黨不分區立委名單逐漸浮上檯面，國民黨副秘書長兼組發會主委杜建德昨天證實，黨主席吳敦義列入不分區政治組來考量；不過國民黨台南市第一選區立委參選人蔡育輝與第五選區立委參選人蔡淑惠昨均反對吳排入安全名單，若排在當選邊緣的第十五、十六名，他們可以接受。

蔡育輝表示，吳敦義有年紀了，當過副總統、現在是黨主席，不需要再來當立委；最重要的應該是讓年輕人有機會，如果是在名單的邊緣，帶領年輕人一起衝進當選之列才有意思。

蔡淑惠指出，一個組織、政黨需要老幹新枝，國民黨應該把不分區的安全名單留給各行各業的年輕人，這樣年輕黨員才會覺得國民黨有希望，若將吳敦義列為不分區名單當選邊緣，可以讓大家有向心力，帶動政黨票團結集中，使國民黨不分區立委可以有更多席次。

國民黨立委吳志揚表示，吳敦義如要列不分區，不是列第一，就是列在安全名單邊緣，兩者都可以帶動衝選票，否則就有點怪怪的，不如不要列。

國民黨立委沈智慧認為，吳列不分區帶領大家衝選舉是好事，吳自己不列第一名，就表示要帶大家向前衝；吳列第幾名她沒意見，但她認為吳會排到第十名以後，比較有帶動選情的效果。

熟悉立院運作的藍營黨內人士坦言，吳敦義現在還是黨主席，雖然基層會有雜音，但黨內立委不太可能公開反對，而且不分區立委名單是黨中央絕對權力，幾乎不可能有不通過的情況發生。

這名藍營人士指出，雖然吳敦義列不分區在黨內受到的反彈不會太大，但如果未來吳進立院，仍要面對很多質疑，其一在於吳做過行政院長、副總統，現在還是黨主席，進入立院後，如果國民黨過半，吳擔任立法院長，院長就必須中立，勢必辭去黨職，是否能完全切割，是重要課題。

「黨團恐怕變成吳一個人說了算」

另一方面，若國民黨未過半，吳敦義只能當陽春立委，該情況最為麻煩，到時吳是否要辭去黨主席？而且以吳的身分，就算非黨團三長，也有高度影響力，黨團恐怕變成吳一個人說了算，區域立委的意見被稀釋掉，恐怕不會心服。

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