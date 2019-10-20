星期專論》相信台灣的未來

2019-10-20

◎何瑞恩（Ryan Hass）

美國說話算話原則 已被川普摧毀

對於仰賴美國提供安全保障的盟邦和夥伴而言，最近這段時間並不好過。美國說話算話的基本原則，已被川普總統一手摧毀。川普一直試圖利用美國的安全承諾，從盟友身上汲取更有利的條件，從貿易到要求各國分攤美國駐軍費用等議題皆然。他對北韓試射飛彈威脅美國盟邦安全視若無睹，對沙烏地阿拉伯的煉油廠遇襲也無動於衷。 據稱他以凍結對烏克蘭的軍事援助為籌碼，要脅基輔當局按照他的要求，提供有關其政治對手的醜聞。 他甚至出賣曾在敘利亞與美軍並肩英勇作戰的庫德族民兵，只為了博取土耳其專制總統艾多根的善意。

雖然前述事件都發生在距離台灣很遠的地方，但在中國威脅與日俱增的當下，仍可能觸動台灣的敏感神經。過去三年來，北京當局對台灣的打壓從未手軟，包括祭出更加挑釁的軍事行動，例如首度打破數十年來的兩岸默契，蓄意調派戰機飛越台灣海峽中線。北京持續奪取台灣的邦交國，使台灣被過去能夠參與的國際組織拒之於門外。北京也關閉兩岸溝通管道，企圖影響台灣大選的行動更是無日無之。然而，北京擴大施壓的論據—蔡英文總統未能滿足中國片面對兩岸交流所設定的先決條件（即「九二共識」）—既沒有正當性，也沒有建設性。

台灣藍綠兩大陣營各自從不同面向看待中國威脅，但雙方都同意中國對台灣政治、經濟、社會體系的挑戰有增無減。

與此同時，香港的「反送中」民主抗爭，更讓台灣憂心忡忡。香港社會秩序的惡化，使中國國家主席習近平在今年一月二日提出的「一國兩制台灣方案」，顯得毫無意義。由於「一國兩制」在香港的實踐足為明證，台灣當前沒有任何政治人物，敢於理直氣壯地表態支持這種「終局安排」。

台灣當下處境 乍看之下危機四伏

雖然台灣當下的處境乍看之下危機四伏，但筆者仍然相信有充分理由，無需對台灣的未來抱持悲觀想像。以下便是筆者的看法：

●首先，儘管近來遭遇若干挫折，但美國依舊擁有人類歷史上最強大的戰鬥部隊。北京當然理解這項事實。

●其次，台灣擁有美國國會、華府決策圈和整個美國社會的強力奧援。美國有將近四十萬個就業機會來自與台灣的經貿往來，進一步強化了美國對台灣的支持。

●第三，即使川普總統不按牌理出牌，美國人民還是十分務實。美國獨立智庫「芝加哥全球事務委員會」（CCGA）近期一份調查便表明，美國人民仍然支持美國的安全聯盟、自由貿易、民主和人權的推廣，以及美國在全球事務上扮演領導角色。這些觀點有朝一日將會引導美國政策的重心，再次回到較為穩定的位置。

●最後，台灣是全球發展最快速的區域中，一個位居核心、朝氣蓬勃且活力十足的社會和經濟體。拜教育程度高且勤勉奮發的人民、強健的創新基礎，以及自由流通的豐沛資本所賜，台灣的經濟將持續向上提升。

中共文攻武嚇 台灣必須強化自我

總而言之，台灣面臨的懾人挑戰，既是心理層面的關卡，也是戰略層面的課題。雖然不可能排除北京武力統一台灣的可能性，但只要台灣避免追求法理上的獨立，有許多因素會促使北京延後做出此一影響深遠的決定。其中之一是人民解放軍沒有任何人能夠向北京最高領導層保證，武統台灣勢必馬到成功；而一旦出兵攻台鎩羽而歸，中南海也沒有信心中共還能苟延殘喘。除了文攻武嚇或動用武力，中國還有許多工具足以影響台灣。而且，北京還有不少人仍然相信，隨著兩岸實力相對差距的優勢持續向中國傾斜，時間會站在北京那邊。

面對非暴力壓迫和武力威脅的可能性，台灣人民必須自我砥礪，下定決心強化台灣自身的信念，相信台灣民主制度的韌性和固有智慧，堅守台灣與友邦團結一致的約定。套用英國前首相邱吉爾歷久不衰的誓詞，台灣人民必須懷抱充沛的信心，只要所有人克盡己責、無一疏漏，做好最完善的部署，即使必須耗費數十年的時間，台灣也能夠安然度過這場風暴，實現一套足以反映人民意志的和平方案。

（作者何瑞恩為美國智庫布魯金斯研究所研究員；國際新聞中心編譯孫宇青譯）

◎何瑞恩（Ryan Hass）

勞動部十四日針對外送員接連傳出車禍意外的Uber Eats、foodpanda，認定業者與外送員屬「僱傭關係」，經過勞檢後，分別開罰三十萬元與六萬元。 （資料照）

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