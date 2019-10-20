再批一例一休》韓國瑜：卡老闆喉嚨 餓勞工肚子

2019-10-20

〔記者萬于甄、詹士弘／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜曾表示若選上總統要廢除一例一休，遭總統蔡英文反批「不要一例一休，難道要週休一天？」韓國瑜昨在台南說，面對一例一休問題需提出解決的方法，才會提出廢止的議題，一例一休近年實行下來，只能說「卡了老闆的喉嚨、餓了勞工的肚子」。

韓國瑜昨在永康火車站搭乘「永保安康」列車到保安站，他受訪表示，一例一休修法時，大家再三警告立法院不要貿然修法，但民進黨強行通過一例一休，這兩、三年來企業家更怨聲載道，勞工苦不堪言。

韓國瑜強調，政府對一例一休這麼大的反彈卻沒有要修改，蔡總統掌握立法院過半數，卻不能苦民所苦，反過來指責反對黨。

蔡籲韓：做好準備 勿信口開河

蔡總統昨在雲林參訪時，也被問到對於韓國瑜的一例一休主張有何看法？蔡英文表示，參選總統是很嚴肅的事，要充分做好政策準備，對事情的立場與看法要有定見，不是為批評而批判、或信口開河，為反對而反對，這都不是參選總統應有的態度。

此外，對於取消訪美行程遭酸，韓國瑜受訪時則表示，與美國溝通、交流非常暢通，也曾請相關人士到美國溝通許多議題，大選只剩八十五天左右，時間壓力非常大，已規劃讓夫人李佳芬前往美國與僑胞聚會，強調酸言酸語並無意義，明年選完也會安排美國之行。

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