韓國瑜險遭蛋襲 韓辦籲接受不同聲音

2019-10-20

蔡譴責暴力 盼警偵辦查明

〔記者王捷、葛祐豪、李欣芳、蘇永耀／綜合報導〕國民黨總統參選人韓國瑜昨晚在台南水萍塭公園辦造勢晚會，韓國瑜離開時，有民眾丟雞蛋抗議，擊中韓國瑜身邊的民眾及隨扈。韓國瑜競選辦公室昨晚發表聲明，呼籲「接受不同聲音，就是民主真諦」；蔡英文總統也透過臉書強調，在參與大型活動包括選舉的造勢活動，即使有不同立場，但使用暴力就是不對的事情。「我們譴責暴力，也希望警方偵辦查明」。

砸中韓身邊民眾及隨扈

韓國瑜昨天在台南選舉造勢，由於警方事先已接到抗議情資，特別加派維安警力層層包圍。但晚間七點五十五分左右，韓國瑜離開時，金華路突然出現有反韓民眾，趁隙丟了一顆雞蛋，但是沒有砸中韓國瑜。

台南市警方表示，市長黃偉哲與警政署長陳家欽對此事都很重視，警方當時要求民眾來報案，但是目前沒有收到訊息。

韓辦希望警方不要追究

韓國瑜競選辦公室則發表聲明強調，韓本人並沒有被砸到，希望警方不要追究砸雞蛋的民眾。但韓競辦強調，每個人都有發表不同意見的權利，這正是台灣民主自由價值的可貴之處，「接受不同聲音，就是民主真諦」。

民進黨中央昨晚也嚴厲譴責任何以暴力形式表達訴求的行動，請警方究查責任。民進黨並籲國人保持冷靜理性心情，共同維護選舉品質，也特別要求、提醒黨員務必堅持民主精神，遵守所有法令。

蔡英文總統連任辦公室發言人阮昭雄也說，民主社會可以有不同意見，但不管任何人都不應該有暴力行為。

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