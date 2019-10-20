韓國瑜：這幾年來 台灣人過得太窩囊了

2019-10-20

〔記者王捷、萬于甄、楊金城／台南報導〕國民黨總統參選人韓國瑜，昨在台南舉辦首場造勢晚會，前總統馬英九、黨主席吳敦義與韓國瑜首次同台，大進場時帶動現場氣氛，支持者點亮手機手電筒、拿小國旗搖旗吶喊，還一起唱國歌與中華民國頌。

韓國瑜昨天、今天（廿日）連二天在綠營票倉台南市連跑十四個行程。韓昨天先到新營太子宮、北門南鯤鯓代天府參拜，再到國民黨立委參選人李武龍、林燕祝競選總部助選，並拜訪議員曾信凱服務處，搭「永保安康」列車後再與青年座談，最後參加在水萍塭公園舉辦的造勢晚會。

保證以人民為本 不會以權力為本

韓國瑜為國民黨立委參選人助選時說，台灣人這幾年過得太窩囊了，日子過得苦，大家要用選票改變命運，也向支持者掛保證說，他如到中央服務，保證以人民為本，不會以權力為本，保證為人民追求幸福、不會追求權力。

韓國瑜晚間則與立委參選人在台南水萍塭公園舉辦聯合造勢晚會，國民黨黨部宣稱現場有十萬人。晚間七點，韓國瑜與前總統馬英九、國民黨主席吳敦義在國旗隊帶領下大進場，會場氣氛到達高潮。馬英九、吳敦義與韓國瑜三人同框，並一同高唱國歌、中華民國頌。

馬英九演說時，指稱總統應該遵守憲法，但蔡英文卻在國慶日上說「中華民國台灣」，帶頭違反憲法，讓兩岸、國際關係變差，難怪別人做總統不會丟邦交國，她上任就斷了七個邦交國。

走遍全台 所有行業都哀嘆沒未來

吳敦義則說，民進黨執政幾年來，沒有帶頭拚經濟，韓國瑜政策的濃縮就是台灣安全、人民有錢，但是沒有立委輔助政策、沒有好的預算，無法達成，所以一定要把韓國瑜、區域立委都送進中央。

韓國瑜則強調，三年半來他走遍台灣每個角落，所有行業都哀嘆沒有未來，民進黨已經變調，所以要他來改革，台南已經給民進黨執政廿六年，給民進黨太多次機會，國民黨曾經做不好，但國民黨這次會記取教訓，呼籲民眾讓民進黨下架，讓國民黨上台。

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