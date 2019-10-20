李登輝：台灣最迫切的危機 不團結對外卻幫北京講話

2019-10-20

〔記者黃欣柏／台北報導〕高齡九十六歲的前總統李登輝昨晚出席「李登輝基金會」募款餐會，並由女兒李安妮代為宣讀近兩千字的「民主台灣─是我們的驕傲」致詞稿。李抨擊中共國力崛起後更不會放過台灣，國人對此本應團結對外，然而一些政黨人士卻幫北京講話，將台灣政府批評的一無是處，這就是台灣最迫切的危機。

中國崛起後不會放過台灣

李登輝強調，台灣處在最黑暗的時機，但也是最光明、最有機會邁向正常化國家的時代，在此關鍵時刻，請大家支持蔡英文總統連任，以改變政治亂象，並於第二任期間啟動憲政改革工程，強化台灣主權獨立的國家地位，創造華人世界民主政治的新典範。

近來鮮少出席公開活動的李登輝，昨晚坐著輪椅出席餐會。李登輝基金會秘書長王燕軍表示，李年事已高，無法親自發表談話，但身體仍很健康，對很多事情也有自己的看法。

李登輝在李安妮代為宣讀的致詞稿指出，大家都非常關心美中貿易如何演變，也擔憂身處兩強之間的台灣要怎樣自處，此外去年底在野黨在縣市長選舉獲得空前勝利，更促使北京當局作出錯誤判斷，以為台灣民心已向中共傾斜，進而片面提出「一國兩制台灣方案」，試圖逼我政府回應。

李登輝提到，這幾年所有民主國家都遭遇很大的困境，在網路發達時代，民眾可以快速獲知大小事，民主政府的節奏速度跟不上，難免讓人感覺沒效率，而威權國家的效率與強硬手段反會令老百姓稱羨。正因如此，近年出現許多民粹型領導者，為了派系、家族利益進行政治鬥爭來消滅反對者，在國際上更是麻煩製造者，像中共政權就是如此。

竟有人上電視稱讚共產威權

李登輝指出，中共近來利用「一帶一路」干涉他國內政，引起各國人民反彈，而國力崛起後的中共更不會放過台灣，禁止世界各國跟台灣互動，國人對此本應團結對外，然而一些政黨人士卻常幫北京講話，甚至天天在電視上稱讚共產威權，將台灣政府批評的一無是處，這就是台灣最迫切的危機。

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