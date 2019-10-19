韓國瑜銷假半天回市府 接待AIT主席莫健

2019-10-19

〔記者王榮祥／高雄報導〕原已請假衝刺大選的高雄市長韓國瑜昨銷假上班，在高雄市政府接待美國在台協會（AIT）主席莫健，韓國瑜笑說，特地穿新衣、用新領帶，代表心情非常開心，並強調整個中華民國對外關係，美國是最重要且堅定不移的盟友。

韓：美是最重要 且堅定不移盟友

莫健前來拜會，前天還在屏東衝刺總統選舉的韓國瑜銷假上班，趕回市府接待美國貴賓，且準時到場、沒讓外賓等待。

韓國瑜指出，非常開心迎接莫健大使，並笑說台灣小孩過新年時，大家都穿新衣新鞋快樂過新年，莫健大使一來，他也穿了新衣、用新領帶，代表心情非常開心。

韓國瑜更公開感謝美國長期對中華民國的支持，強調整個中華民國對外關係，美國是最重要、且堅定不移的盟友，要致上最高感謝，也因為大使風塵僕僕從美國到台北、再到高雄，一併以市長身分表達感謝。

莫健：目前美台關係 最強健時期

莫健表示，很高興到高雄，這是他第三次造訪，帶著非常高興與正面心情，因為每次來都受到熱烈歡迎，高雄對台灣來說，是一個非常重要的城市。

莫健指出，市長的熱誠歡迎表示長期以來，美國與台灣關係非常堅韌，尤其他現在一再告訴大家，美台關係目前是有史以來、從台灣關係法四十年前設立以來，最強健的時期。

昨現場僅開放前十分鐘，雙方閉門會談約四十分鐘，除市府相關局處首長，國政顧問團成員蘇起、何思賢以專家學者身分出席，趙建民以高市府市政顧問身分參與。

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