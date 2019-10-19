不分區爭議》卓榮泰怒嗆不受威脅 蘇震清軟化道歉

2019-10-19

〔記者楊淳卉、彭琬馨、周湘芸／台北報導〕立法院長蘇嘉全因其姪子、民進黨立委蘇震清能否排入不分區立委名單，策動部分派系成員十六日缺席中執會，導致不分區立委提名委員會的成立因流會延宕，直接與主導該名單的黨主席卓榮泰對壘。對於黨內衝突檯面化，蔡英文總統近日請核心幕僚分別與兩方溝通，盼戰火儘快落幕。

蔡派核心幕僚溝通盼止血

蘇震清前天不滿聲稱「不排除脫黨參選」，卓榮泰昨上午回擊，黨中央不接受威脅，並指這種要脅是不智的行為。蘇震清昨晚態度軟化，在臉書貼文向卓榮泰致歉。

黨政人士：蔡籲各派系冷靜

黨政人士則說，蔡總統對此事的態度，就是黨有黨的機制，就依循黨的機制去處理；對目前出現紛爭，也與各派系表達希望大家都能冷靜。

黨內人士指出，由於立委選區重劃，高雄、屏東各少一席立委席次，當時討論時就有人提出，希望黨內在不分區名單上，能考量高、屏缺少的席次，因此，蘇震清退出屏東縣立委初選，然而蘇退出後，爆出捲入誠美材掏空案。

黨內人士說，為此，卓榮泰在草擬不分區立委提名委員會成員草案時，部分被列入提名委員會的成員對蘇震清列入不分區一事有表達疑義。蘇嘉全為此大表不滿，進而導致後續的紛爭。但對於中執會遭策動流會，卓榮泰當天相當憤怒，因卓榮泰「非常在意」此次不分區名單，希望能夠回應社會期待，蘇嘉全的動作，讓該紛爭變得較難處理。

卓重申人選須禁得起考驗

蘇震清前天點名蔡總統、總統府秘書長陳菊、卓榮泰都曾允諾將他列入不分區安全名單，並嗆若卓榮泰撕毀承諾，「不排除脫黨參選」。

卓榮泰昨在新北市受訪回應，名單上的每個人都要禁得起考驗，目前掏空案還在查證，他週二與蘇震清也談到後續處理工作，但中執會卻還是流會，又聽到蘇說一些不智的話，希望不要在這時候還要威脅黨中央。

名單有先向總統報告

至於不分區立委提名委員會名單是否有讓蔡總統過目？卓榮泰回應，因為事涉總統和立委選舉，雖是黨務工作，但基於尊重總統，有事先向總統報告，名單還可以討論。

蘇震清昨晚在臉書以「敬愛的卓主席」為題發文致歉，對於卓榮泰認為他威脅黨中央，「主席的誤解，我願向主席表達歉意」。

蘇震清說，卓處理黨務竭心盡力，「兄弟我更是敬佩」。對於民進黨廉政會下週三將針對其捲入的掏空案，討論是否正式立案調查，蘇強調，他願以更高標準來面對黨內的質疑，主動請求廉政會立案調查，希望遏止這種惡質抹黑的文化。卓必會秉持過去一視同仁的態度，以公正透明提名機制，對待所有從政黨員。

蘇嘉全：相信卓有智慧處理

蘇嘉全昨受訪時強調，蘇震清到底能否進入安全名單，「相信卓榮泰主席會有大智慧處理」；至於是否策動杯葛中執會，蘇嘉全澄清，中執會有三十九人，他平常很少參與，「哪有能力杯葛？」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法