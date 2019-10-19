恆春連儂牆撐港 香港劇團演出

2019-10-19

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕恆春年輕世代發起舉辦的「不貧窮藝術節X恆春現場」，昨起在恆春鎮內多處場域舉辦，受邀演出的香港劇團「記憶方糖」，更在一處民宿佈置台灣最南「連儂牆」撐港，有親友擔心民宿遭貼標籤，但業者大方強調「台灣多元社會能接受各種聲音！」

團員邀觀眾以紙筆寫下感受

戴上口罩蒙面拍照，「記憶方糖」團員洪麗君、董仲勤、余巧兒及潘曉彤，表達對蒙面法的不滿，但在劇場演出過程，卻刻意以香港市民的庶民生活為主軸，透過抽象藝術的意涵，以「記憶」方式揭露近期香港諸多事件的代表數字，最後邀請觀眾以紙筆寫下感受，表達連儂牆的精神。

同樣來自香港的「瑪吉亞米」，長期關注西藏問題，她選在一家餐廳外，以「說故事」方式在玻璃上書寫這段時間的香港問題，還有衝突中受害的居民，在資訊相對封閉的恆春半島，兩個香港年輕團體演出，也引發當地不少迴響。

民宿業者：不會拒絕任何立場的港人或中客

面對不少「你不怕得罪中國？」的疑問，活動策展人小楷說，大不了不要到中國去，台灣之所以可貴，在於能接受多元不同的聲音存在；設置連儂牆的民宿業者也力挺，強調不會拒絕任何立場的港人或中客，這就是民主價值。

首次由恆春居民發起的「不貧窮藝術節X恆春現場」，除了「記憶方糖」、「瑪吉亞米」等香港藝術團體，還有比基尼時尚秀、澳門的「故事盒子」以及台灣的「Give a 賴打」等演出，即日起至二十六日將分別在多處民宿及餐廳演出。

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