韓嗆一頭撞死、盲腸線 蘇揆：前所未見

2019-10-19

〔記者陳昀、邱芷柔／綜合報導〕正請假拚大選的國民黨總統參選人韓國瑜放話說領導者若沒做好教育、關懷弱勢應該「一頭撞死」，並批評高鐵南延屏東採左營案是「盲腸線」；行政院長蘇貞昌反譏，國民黨提名這樣的人選，言行這種程度，真是前所未見，怪不得國民黨有人要退黨、另立軍團。

韓國瑜前天到潮州參加「高捷、高鐵南延座談會」，潮州鎮民代表張王惠雪岔開議題籲請韓國瑜重視「品德教育」，沒想到讓韓國瑜語出驚人，回應「一個政府領導者如果沒有做好教育、關懷弱勢，應該一頭撞死！」

市府對高鐵路線持開放態度 韓又不認帳

蘇貞昌表示，九月十日韓國瑜派去參加高鐵南延會議的高雄市政府秘書長陳鴻益已公開表示對四條路線完全持開放態度，如今韓國瑜不認帳，開始亂講、前言不對後語，這種不負責任的市長，現在又是不負責任的總統候選人，沒有遠見，看不到提升軌道運輸的用心、專業判斷，只是信口開河、亂講一通。

韓行徑、用語跟政策 怪不得有人要退黨

對於韓國瑜稱領導者做不好教育、關懷弱勢，應該一頭撞死，蘇貞昌驚嘆：「蛤？齁齁⋯他怎麼？唉⋯」並表示，國民黨提名這樣的總統候選人，行徑、用語跟政策都這種程度，真的是過去沒看過的，怪不得國民黨內部對韓國瑜有很多雜音，怪不得有人要退黨、另成立軍團。

針對韓國瑜稱高鐵南延屏東案是「盲腸線」，蘇揆說，本來規劃進入高雄火車站，再連接至屏東火車站、潮州，是政黨輪替後國民黨決定歸零、無法進入高雄火車站，好不容易經專業評估南延屏東，韓國瑜又信口開河說要歸零，還把屏東講成「盲腸縣」，九十萬縣民情何以堪。

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