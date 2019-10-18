任中國平潭特邀政協委員？民進黨告林國慶兒子 涉違兩岸條例

2019-10-18

〔記者王善嬿、鍾麗華／綜合報導〕民進黨嘉義縣黨部主委林沐惠昨到嘉義地檢署按鈴申告，指表態將以無黨籍參選嘉縣山區立委的林國慶，其兒子林智遠任中國福建省平潭特邀政協委員，且林的家族在平潭經商，林國慶卻在台灣選立委，恐危台灣國家安全，委由律師告發林智遠涉違反兩岸人民關係條例，希望檢察官徹查，避免中共透過選舉滲透台灣。

林智遠回應說，擔任特邀政協委員是榮譽職，無給薪也無投票權，可聽取中國將制定的政策，並為在中國就業、創業的台灣青年解決問題、反映意見，他個人願配合檢調調查，但不要因選舉牽連到父母及親朋好友。他也說，今年「亞太高峰論壇暨全國民宿聯合會」十五日在嘉義縣舉行，他受邀分享在中國創業及開民宿的經驗，如今卻遭扣「紅帽子」。

林沐惠則表示，林智遠任中國政治性機關幹部，林家在中國有七、八間公司，還鼓勵台商去投資，結果部分台商投資後血本無歸。律師吳碧娟指出，林智遠涉違反兩岸人民關係條例第三十三條第四項及第九十條，恐對台灣國家安全造成危害。

林國慶：兒子是當政策協調委員

林國慶回應時，辯稱兒子是當政策協調委員，非政協委員，是為台商發聲的義務職。他說，要參加選舉的是他，但他的太太、兒子、兒子同學、女兒、媳婦均被影射為中共同路人，「連家人都拿出來凌遲」，這種污辱人格的手法太惡劣，他將透過法律途徑討公道。

陸委會副主委兼發言人邱垂正指出，陸委會曾做出函釋，擔任中國政協若是「特邀特聘」，屬榮譽職，僅能列席，沒有完整的職權，因此未違反相關法令；若是主動任職者，則有違反「兩岸人民關係條例」不得擔任中共黨政軍職務之虞。至於林智遠是否違法，目前由主管機關審認。

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