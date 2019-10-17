郭信良︰拱蔡賴配 新系逼宮 郭國文︰反映民意 別扯派系

2019-10-17

〔記者吳俊鋒、蔡文居／台南報導〕民進黨總統選舉是否「蔡賴配」，立委郭國文與台南市議長郭信良前晚在政論節目互槓，郭信良質疑前行政院長賴清德的新潮流子弟兵近來動作頻頻，讓人有逼宮的感覺；郭國文則指「蔡賴配」的基層勸進聲不斷，他是反映民意，勿扯逼宮。

郭信良與現任立委陳亭妃，當年在擔任台南市議員時期，同屬前台南市長許添財的大將，在民進黨內，與新潮流既合作又競爭。去年初，綠營正國會系統的陳亭妃，獲郭信良力挺，投入台南市長黨內初選，與新潮流支持的黃偉哲競爭激烈，刀刀見骨。去年底，正副議長選舉，時任副議長的郭信良未獲黨內提名，憤而退黨參選並當選議長，此役，也宣告郭信良與新系決裂。

對於最近的「蔡賴配」議題，郭國文解析，鄉親為何希望「蔡賴配」？主要是賴清德在台南市執政成績深獲好評，是眾望所歸；再對照國民黨初選後的分崩離析，在黨內初選後，賴清德馬上表達支持蔡英文連任，訴求團結合作，藍綠高下立判。

郭國文說，賴清德近日赴美輔選，就是履行團結民進黨的承諾，支持者樂見此刻「蔡賴合」，未來「蔡賴配」。

擔任蔡英文台南後援會總會長的郭信良卻說，台南市部分無黨議員表明，若蔡賴配成功，將不挺小英，他認為蔡賴配是賴清德的新潮流子弟兵在刻意操作，賴當行政院長時曾說全力支持小英，結果參加總統初選，在未獲基層適當諒解下，賴若當副手，小英會很難面對支持的群眾。

郭信良認為，副總統陳建仁做那麼多事，年金改革一肩扛起，又拚外交，為了黨內和諧團結，又拋出不再當副手，這種胸懷大志的人去哪裡找？現在丟出蔡賴配，對陳也說不過去。

郭信良並說，上次總統選舉，小英在登記參選前七天才宣布副手人選，為時還早，應讓總統有空間適當安排再宣布，新潮流的動作只會讓人有逼宮的感覺。他認為，以賴清德的英明睿智，擔任小英全國競選總部主委或總督導，輔選拉抬全國立委的席次，應會更得民心。

立委郭國文則強調，決定副手人選，總統有絕對權力，大家應尊重，在台南，「蔡賴配」的基層勸進聲不斷，他只是反映民意，卻遭質疑「逼宮」、「帶風向」，令人匪夷所思，他謹守分際，請勿再扯派系之爭。

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